Оренда житла — які квартири не варто знімати у 2026 році та як викрити шахраїв

В Україні оренда житла у 2026 році стала значно складнішою, ніж кілька років тому. Потенційні ризики більше не обмежуються старими меблями чи сумнівними сусідами. На перший план вийшли безпека, автономність та юридична визначеність.

Саме тому важливо вміти правильно оцінювати оголошення ще до дзвінка власнику, щоб не втратити гроші й час, зазначають фахівці аналітичного центру Cedos.

Магія низької ціни та "закордонні" власники

Бачите на OLX чи в Telegram "цукерочку" в центрі за пів ціни? Проходьте повз. Шахраї у 2026-му стали ну дуже креативними: фото — як з інтернету, опис — ідеальний.

Але як тільки ви дзвоните, починається класика: "Я зараз у Варшаві/Берліні, охочих багато, киньте символічний завдаток за перегляд, щоб я забронював час".

Запам'ятайте: гроші — тільки після того, як ви потримали ключі в руках і перевірили документи на право власності.

Квартири без автономності

Сьогодні автономність будинку — це не розкіш, а питання виживання. Квартира на 20-му поверсі без генератора на ліфт — це щоденний фітнес, який вам швидко набридне.

Коли дивитесь варіанти, не соромтеся "допитувати" орендодавця:

чи "тримає" інтернет, коли вимикають світло;

звідки йде вода (насоси часто зав’язані на електриці);

де найближче нормальне укриття (не підвал з щурами, а реальне безпечне місце).

Якщо власник плаває у відповідях — шукайте далі.

Довгострокова оренда квартир

Зараз багато хто намагається здати житло "на чесному слові" або за короткими договорами на місяць-два. Це ловушка. Сьогодні ціна одна, а завтра вам кажуть: "Ой, долар підскочив, плати на 5 тисяч більше або виїжджай".

Наполягайте на фіксованій ціні хоча б на пів року і чітко прописуйте умови розірвання. У 2026 році папірець з підписом — це ваш єдиний реальний захист від раптового переїзду з речами на вулицю.

Що ще треба знати українцям

Як розповіла рієлторка Марина Куць у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, у 2026 році вартість оренди житла продемонструє ріст у межах 10-20%.

"В сегменті оренди також спостерігається перевищення попиту над пропозицією в багатьох регіонах, що створює конкуренцію серед орендарів та стимулює зростання орендних ставок, особливо в обласних центрах", — наголосила експертка.

При цьому прогнозується, що динаміка подорожчання буде спокійнішою, ніж раніше, оскільки ринок поступово адаптується до поточних економічних реалій та сезонних факторів.

Раніше ми розповідали, коли орендарю можна відмовитись від сплати залога за квартиру. А також, за що можуть виселити з орендованого житла, навіть попри вчасну оплату.