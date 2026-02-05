Податки з оренди квартир в Україні — як власників хочуть мотивувати здавати "по-білому"

Оренда житла вийде "з тіні" — що хочуть запропонувати власником житла
В Україні готують зміни, які мають поступово легалізувати ринок оренди житла. Ідея не лише в контролі чи штрафах, а у створенні таких умов, за яких власникам квартир буде вигідно самим показувати дохід і реєструвати договори.
Як інформує Новини.LIVE із посиланням на народну депутатку від "Слуги народу" Олену Шуляк, держава планує почати зі зменшення податкового навантаження, а вже потім запровадити обов’язкову реєстрацію договорів оренди.
Йдеться про цифрові рішення — зокрема через Дію та синхронізацію з державними реєстрами, зазначила вона в інтерв'ю "Телеграфу".
Реєстрація договору оренди стане обов’язковою
Механізм ще обговорюється, однак загальний підхід уже зрозумілий.
"Коли ми говоримо про обов’язкові речі, то повинна бути якась відповідальність", — наголосила Шуляк.
Якщо договір не буде зареєстрований, орендодавцю загрожуватиме суттєвий штраф.
За логікою законодавців, ризик фінансової відповідальності має зробити тіньову оренду невигідною.
"Люди не будуть ризикувати, тому що у тебе завжди є сусіди, податкова, яка може перевірити", — зазначила депутатка.
Чому власникам буде вигідно здавати житло легально
Окремий акцент робиться саме на мотивації. Частина орендодавців уже зараз зацікавлена в офіційному доході.
"Коли ти маєш "білий" дохід, тобі простіше працювати з банками, брати кредити, іпотеки", — пояснила Шуляк.
Серед ключових переваг легальної оренди:
- можливість підтвердити дохід для кредитів та іпотеки;
- простіша взаємодія з банками та фінансовими установами;
- менші ризики штрафів і претензій з боку держави.
Що чекає тих, хто не захоче виходити з "тіні"
Водночас визнається, що не всі власники готові одразу показувати доходи. Для таких випадків держава планує окрему систему стимулів.
"Буде розроблена інша мотивація, щоб не було вигідно здавати квартиру без реєстрації", — підкреслила Шуляк.
Очікується, що поєднання пільг і відповідальності поступово змінить правила гри на ринку оренди.
