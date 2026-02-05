Відео
Оренда житла вийде "з тіні" — що хочуть запропонувати власником житла

Оренда житла вийде "з тіні" — що хочуть запропонувати власником житла

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 22:10
Податки з оренди квартир в Україні — як власників хочуть мотивувати здавати "по-білому"
Діти з коробками. Фото: Freepik

В Україні готують зміни, які мають поступово легалізувати ринок оренди житла. Ідея не лише в контролі чи штрафах, а у створенні таких умов, за яких власникам квартир буде вигідно самим показувати дохід і реєструвати договори. 

Як інформує Новини.LIVE із посиланням на народну депутатку від "Слуги народу" Олену Шуляк, держава планує почати зі зменшення податкового навантаження, а вже потім запровадити обов’язкову реєстрацію договорів оренди. 

Читайте також:

Йдеться про цифрові рішення — зокрема через Дію та синхронізацію з державними реєстрами, зазначила вона в інтерв'ю "Телеграфу".

Реєстрація договору оренди стане обов’язковою

Механізм ще обговорюється, однак загальний підхід уже зрозумілий. 

"Коли ми говоримо про обов’язкові речі, то повинна бути якась відповідальність", — наголосила Шуляк. 

Якщо договір не буде зареєстрований, орендодавцю загрожуватиме суттєвий штраф.

За логікою законодавців, ризик фінансової відповідальності має зробити тіньову оренду невигідною. 

"Люди не будуть ризикувати, тому що у тебе завжди є сусіди, податкова, яка може перевірити", — зазначила депутатка.

Чому власникам буде вигідно здавати житло легально

Окремий акцент робиться саме на мотивації. Частина орендодавців уже зараз зацікавлена в офіційному доході. 

"Коли ти маєш "білий" дохід, тобі простіше працювати з банками, брати кредити, іпотеки", — пояснила Шуляк.

Серед ключових переваг легальної оренди:

  • можливість підтвердити дохід для кредитів та іпотеки;
  • простіша взаємодія з банками та фінансовими установами;
  • менші ризики штрафів і претензій з боку держави.

Що чекає тих, хто не захоче виходити з "тіні"

Водночас визнається, що не всі власники готові одразу показувати доходи. Для таких випадків держава планує окрему систему стимулів. 

"Буде розроблена інша мотивація, щоб не було вигідно здавати квартиру без реєстрації", — підкреслила Шуляк.

Очікується, що поєднання пільг і відповідальності поступово змінить правила гри на ринку оренди.

Раніше ми розповідали, які квартири не варто орендувати у 2026 році в Україні. А також, скільки коштує зняти будинок під Києвом взимку.

податки житло оренда Олена Шуляк квартира
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
