Борги за оренду землі — як власнику отримати кошти, якщо фермер не платить

Заборгованість з орендної плати за землю залишається поширеною проблемою для власників паїв. Багато людей місяцями чекають на "обіцянки" фермерів, не знаючи, що закон дає реальні важелі впливу.

Якщо вам не платять, не варто просто чекати — потрібно діяти за алгоритмом, який змусить орендаря рахуватися з вашими інтересами, зазначають в юридичній компанії "Земельний фонд України".

Як стягнути орендну плату без суду

Перш ніж входити в довгий судовий процес, спробуйте "тихий" метод. Офіційний лист із претензією часто працює краще, ніж десятки телефонних дзвінків.

Але дуже важливо не передавати вимогу на словах. Пишіть письмову претензію і відправляйте її рекомендованим листом з описом вкладення.

Чому це важливо? У вас на руках залишиться корінець з пошти та опис, де чітко вказано: "Вимога про сплату боргу за договором №...".

Для фермера це сигнал, що ви готуєтесь до суду, а для суду — це залізобетонний доказ вашої добросовісності.

Коли звернення до суду стає неминучим

Якщо на лист не відповіли, а грошей на картці чи в касі немає — час до суду. Закон тут повністю на боці власника паю і прямо зобов’язує землекористувачів сплачувати орендну плату вчасно та в повному обсязі.

Систематична несплата вважається істотним порушенням договору.

Що можна вимагати в суді, крім самого боргу:

Індекс інфляції. Оскільки гроші знецінюються, ви маєте право на компенсацію цих втрат. 3% річних. Це своєрідний "штраф" за те, що орендар користувався вашими грошима. Пеня. Перевірте свій договір — зазвичай там прописаний відсоток за кожен день прострочення.

Підстави для розірвання договору оренди

Це найстрашніший сценарій для фермера. Якщо ви доведете систематичну несплату (наприклад, гроші не надходили два роки поспіль або частково недоплачувалися кілька разів), суд може не просто стягнути борг, а й розірвати договір оренди.

Для агробізнесу втратити землю посеред сезону — це катастрофа, тому часто вони знаходять кошти одразу після отримання судової повістки.

Зазначимо, хоча передача паю в оренду здається безтурботним способом заробітку, власникам варто пам’ятати про податкові зобов’язання — адже відповідальність перед законом не завжди автоматично перекладається на плечі орендаря.

