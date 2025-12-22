Оренда землі — що робити, якщо нового власника не влаштовують умови договору

Чоловік з планшетом. Фото: Freepik

Зміна власника земельної ділянки не означає автоматичного перегляду або скасування договору оренди. Новий власник входить у вже існуючі правовідносини й зобов’язаний враховувати умови договору, укладеного раніше.

Закон передбачає механізми, які дозволяють коригувати такі умови, але лише за встановленими правилами, наголошують в юридичній компанії "Земельний фонд України".

Чи можна змінити умови договору оренди землі

Чинне законодавство дозволяє будь-якій зі сторін ініціювати зміну умов договору оренди землі. Це може бути розмір орендної плати, строк оренди або інші істотні умови. Однак ключова умова тут одна — згода обох сторін.

Без взаємного погодження змінити договір в односторонньому порядку неможливо, навіть якщо власник землі змінився і чинні умови здаються йому невигідними.

Судовий спір щодо договору оренди землі

Якщо домовитися з орендарем не вдалося, спір переходить у правову площину. Закон прямо передбачає можливість вирішення питання через суд. Саме суд оцінює обґрунтованість вимог нового власника та вирішує, чи є підстави для зміни договору.

Судовий шлях потребує часу, доказів і чіткої правової позиції. Рішення ухвалюється індивідуально з урахуванням обставин конкретної справи.

Як оформлюються зміни до договору оренди землі

У разі досягнення згоди між сторонами зміни фіксуються шляхом укладення додаткової угоди. Така угода є обов’язковою частиною договору оренди та підлягає державній реєстрації.

Зміни набирають чинності не з моменту підписання, а лише після внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Без реєстрації домовленості не матимуть юридичної сили.

Коли зміни починають діяти на практиці

Якщо договір змінюється за згодою сторін, нові умови діють з моменту державної реєстрації. Якщо ж зміни внесені на підставі рішення суду, вони набирають чинності з дня, коли це рішення стало законним, якщо суд не визначив інший строк. Після цього також необхідно пройти процедуру державної реєстрації.

Документи для реєстрації змін договору оренди землі

Для внесення змін до реєстру державному реєстратору подаються такі документи:

заява про державну реєстрацію змін;

додаткова угода до договору оренди землі;

підтвердження сплати адміністративного збору;

документ, що посвідчує особу заявника.

У разі звернення представника додатково подається документ, який підтверджує його повноваження.

Зазначимо, що хоча оренда паю забезпечує власнику пасивний дохід без зайвих клопотів, треба пам'ятати про податкову відповідальність, яка не завжди автоматично перекладається на орендаря. Також ми розповідали, що саме може перешкодити угоді про продаж земельної ділянки.