Долги за аренду земли — как владельцу получить средства, если фермер не платит

Задолженность по арендной плате за землю остается распространенной проблемой для владельцев паев. Многие люди месяцами ждут "обещания" фермеров, не зная, что закон дает реальные рычаги воздействия.

Если вам не платят, не стоит просто ждать - нужно действовать по алгоритму, который заставит арендатора считаться с вашими интересами, отмечают в юридической компании "Земельный фонд Украины".

Как взыскать арендную плату без суда

Прежде чем входить в долгий судебный процесс, попробуйте "тихий" метод. Официальное письмо с претензией часто работает лучше, чем десятки телефонных звонков.

Но очень важно не передавать требование на словах. Пишите письменную претензию и отправляйте её заказным письмом с описью вложения.

Почему это важно? У вас на руках останется корешок с почты и опись, где четко указано: "Требование об уплате долга по договору №...".

Для фермера это сигнал, что вы готовитесь к суду, а для суда — это железобетонное доказательство вашей добросовестности.

Когда обращение в суд становится неизбежным

Если на письмо не ответили, а денег на карточке или в кассе нет — время в суд. Закон здесь полностью на стороне владельца пая и прямо обязывает землепользователей платить арендную плату вовремя и в полном объеме.

Систематическая неуплата считается существенным нарушением договора.

Что можно требовать в суде, кроме самого долга:

Индекс инфляции. Поскольку деньги обесцениваются, вы имеете право на компенсацию этих потерь. 3% годовых. Это своеобразный "штраф" за то, что арендатор пользовался вашими деньгами. Пеня. Проверьте свой договор - обычно там прописан процент за каждый день просрочки.

Основания для расторжения договора аренды

Это самый страшный сценарий для фермера. Если вы докажете систематическую неуплату (например, деньги не поступали два года подряд или частично недоплачивались несколько раз), суд может не просто взыскать долг, но и расторгнуть договор аренды.

Для агробизнеса потерять землю посреди сезона - это катастрофа, поэтому часто они находят средства сразу после получения судебной повестки.

Отметим, хотя передача пая в аренду кажется беззаботным способом заработка, владельцам стоит помнить о налоговых обязательствах — ведь ответственность перед законом не всегда автоматически перекладывается на плечи арендатора.

