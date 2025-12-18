Здача землі в оренду — чи потрібно власнику паю платити податки

Жінка та чоловік у полі. Фото: Freepik

Передача землі в оренду для багатьох власників паїв давно стала звичною практикою. Земельна ділянка працює, приносить стабільний дохід, а всі організаційні питання бере на себе орендар. Проте про податки ми згадуємо рідко, а дарма — бо закон у цьому питанні досить суворий, і не завжди "проблеми з податковою" — це турбота орендаря.

Будь-який дохід від здавання майна в оренду в Україні підлягає оподаткуванню, підкреслюють в юридичній компанії "Земельний фонд України". А от хто саме має заповнювати папери та перераховувати кошти, залежить від того, з ким ви підписали договір.

Хто платить податок з оренди землі

Найчастіше власники паїв співпрацюють з агрофірмами або фермерами-підприємцями (ФОП). Це найзручніший варіант: така компанія сама вираховує всі відсотки з вашої виплати й направляє їх у бюджет. Ви отримуєте на руки суму вже "чистими", і жодних декларацій подавати не треба.

Але будьте уважні, якщо здаєте землю просто сусіду чи знайомому "по-людськи", без оформлення ФОП. У такому разі держава вважає, що ви маєте самостійно задекларувати цей дохід і сплатити податки. Саме тут часто виникають штрафи через незнання.

Яка сума орендної плати підлягає оподаткуванню

У 2025 році правила гри трохи змінилися, і ставки стали вищими. Якщо рахувати загалом, то з кожної нарахованої гривні орендної плати держава забирає 23%. Це складається з двох частин:

18% — податок на доходи (ПДФО);

5% — військовий збір.

Ці відрахування здійснюються або орендарем як податковим агентом, або самим власником землі — залежно від формату оренди.

Ще один важливий нюанс: податкова не дозволить схитрувати й вказати в договорі "копійки", щоб платити менше. Розрахунок іде від суми, прописаної в контракті, але вона в жодному разі не може бути нижчою за мінімальний поріг, встановлений законом для вашого регіону.

