Оренда землі — про які фактори ризику варто знати в договорі

Жінка та чоловік з документами. Фото: Freepik

В Україні оренда землі майже завжди укладається на роки, а іноді й на пів життя. Саме тому цей договір варто читати не поспіхом, а з холодною головою.

Формулювання, які сьогодні здаються формальністю, у майбутньому можуть позбавити власника контролю над ділянкою або доходу від неї, наголошують в юридичній компанії "Земельний фонд України".

Реклама

Читайте також:

Умови розірвання договору оренди землі

Один із найнебезпечніших моментів — нечіткі або односторонні умови розірвання. Якщо договір дозволяє орендарю відмовитися від оренди у будь-який момент, але не дає аналогічного права власнику, баланс порушується.

Важливо, щоб у тексті було прямо зазначено:

строки та спосіб повідомлення про розірвання;

підстави для дострокового припинення;

відповідальність за несплату орендної плати.

Без цього власник ризикує залишитися заручником договору, наголошують юристи.

Автоматичне продовження договору оренди землі

Автоматична пролонгація виглядає зручно, але на практиці працює проти орендодавця. Достатньо пропустити дату завершення строку — і договір знову діє на тих самих умовах.

Більш безпечним рішенням є переважне право на укладення нового договору. Воно залишає власнику можливість переглянути умови або відмовитися від оренди.

Розмір орендної плати за землю

Фіксована сума без індексації швидко знецінюється. Інфляція та зростання нормативної грошової оцінки роблять таку плату формальністю.

У договорі має бути передбачено:

індексацію орендної плати;

прив’язку до НГО;

механізм перегляду суми.

Зміна цільового призначення землі

Право на забудову або зміну цільового призначення — серйозний ризик. Після зведення капітальної споруди орендар отримує додаткові важелі впливу на власника землі.

Перехід договору оренди землі у спадщину

Якщо договір прямо передбачає його дію після смерті власника, спадкоємці автоматично стають стороною оренди. Це обмежує їхнє право змінити умови або повернути ділянку.

Раніше ми розповідали, хто має платити податок на землю — орендар чи власник паю. Також ми розповідали, навіщо потрібна додаткова угода при оренді землі.