Житлові ваучери для українців: хто з 1 травня може забронювати кошти

Гроші та чоловік на будівництві. Фото: Новини.LIVE, Роман Балук. Колаж: Новини.LIVE

З 1 травня 2026 року держава відкрила новий етап програми "єВідновлення". Тепер внутрішньо переміщені особи з тимчасово окупованих територій можуть офіційно забронювати державне фінансування на купівлю нерухомості. Перший етап обмежений, але він задає модель, яку планують масштабувати.

Право на бронювання мають ВПО з ТОТ, які вже пройшли перевірку і отримали позитивне рішення комісії, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.

Обов’язкова умова — статус учасника бойових дій або інвалідність внаслідок війни. На старті передбачено допомогу приблизно для 3 300 родин. Номінал ваучера — до 2 млн грн. Але це не "живі гроші", а гарантія держави профінансувати житло.

"Уряд вже передбачив 6,6 млрд грн на фінансування цієї програми… Ми розуміємо, що потреба значно більша… працюємо над розширенням", — зазначив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Як забронювати гроші на житло

Подання заявки відбувається через застосунок "Дія". Після цього оператор програми — Укрпошта — перевіряє, чи є кошти.

Якщо фінансування доступне, протягом 5 днів надходить підтвердження. Фактично це і є бронювання — гроші резервуються під конкретну людину.

"Ми послідовно працюємо над тим, щоб залучати додаткове фінансування і розширювати програму – щоб якнайбільше українців отримали можливість придбати власне житло", — підкреслює Кулеба.

Система працює автоматично. Після подачі заявка потрапляє в електронну чергу, де ключове значення має час подання.

Якщо коштів вистачає — заявка проходить одразу. Якщо ні — вона залишається в черзі до наступного фінансування або повернення невикористаних сум.

Як забронювати кошти за програмою. Графіка: Мінрозвитку громад та територій

Термін дії житлового ваучера та умови купівлі

Після підтвердження бронювання у заявника є 60 днів, щоб укласти угоду у нотаріуса. За цей час можна:

купити квартиру або будинок;

інвестувати в новобудову;

частково погасити іпотеку.

Якщо не вкладетеся у два місяці — бронь зніметься, а гроші підуть наступній людині в черзі. якщо гроші не використані, доведеться подавати заявку знову і ставати в чергу заново.

Сам же ваучер як документ діє 5 років, проте є суттєвий нюанс: куплену за нього нерухомість заборонено продавати або дарувати протягом наступних 5 років. Це гарантія того, що допомога піде саме на вирішення житлового питання, а не для перепродажу.

Як використати житловий ваучер. Графіка: Мінрозвитку громад та територій

