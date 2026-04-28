єВідновлення гальмується: Шуляк розповіла, що заважає реалізації програми

Програма "єВідновлення" вже третій рік поспіль залишається головним інструментом для повернення людей до власних осель. Попри те, що державний механізм відточений до автоматизму через Дію, тисячі родин і досі чекають на сертифікати чи кошти на ремонт.

Основна причина виявилась не в Києві, а на місцях, заявила голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк в ефірі Ранок.LIVE.

Як працює програма "єВідновлення"

Держава зі свого боку зробила максимум: гроші в бюджеті закладено, а зручний сервіс у телефоні позбавив необхідності бігати кабінетами з паперами. Проте на етапі, коли заявка з Дії має перетворитися на реальне рішення, починаються проблеми.

Головна причина гальмування — робота місцевих громад. Саме від оперативності сільських, селищних та міських рад залежить, як швидко до вас прийде комісія.

"Держава знайшла гроші, держава створила механізми, держава через Дію запустила всю програму, а на місцях відбувається така пробуксовка", — підкреслює Шуляк.

Хто відповідає за оцінку пошкоджень

Саме громади формують спеціальні комісії. Вони мають виїжджати на місце фіксувати руйнування та організовувати технічні експертизи. Без цього рішення про компенсацію ухвалити неможливо.

"Комісія виїжджає на місце фіксує і якщо потрібно організовує експертизу", — наголосила Шуляк.

Вона наголошує, що міністерство не може з Києва керувати тисячами комісій по всій країні. Це пряма відповідальність мерів та голів громад. У деяких громадах процес фактично зупиняється через навантаження або організаційні труднощі.

У підсумку виникає ситуація коли держава готова платити, але немає підтверджених актів пошкоджень.

"На місцях відбувається така пробуксовка", — прямо заявила депутатка.

Роль громадських організацій

До складу комісій дозволили залучати до 30% представників громадського сектору, щоб процес був прозорим і без корупції. Очікувалось, що це пришвидшить процес і підвищить контроль.

Однак на практиці активність виявилася неочікувано низькою.

"Не дуже багато долучилося громадських організацій, тому що критикувати — воно ж завжди простіше, а коли потрібно вийти на місце, допомогти — це завжди складніше", — наголосила Шуляк.

Як повідомляли Новини.LIVE, оскільки мешканці неприватизованих квартир мають лише статус наймачів, вони позбавлені права на державну компенсацію за втрачений дах над головою. Це робить їх найбільш незахищеною категорією громадян у разі руйнування будинку, проте влада вже розробляє законодавчі механізми для розв'язання цієї проблеми. Виправлення такої несправедливості дозволить людям розраховувати на відшкодування збитків нарівні з офіційними власниками.

Також Новини.LIVE розповідали, що уряд розробляє гнучкіші інструменти допомоги українцям, чиї оселі опинилися в окупації або були знищені. Оскільки нинішня система виплат часто виявляється неефективною, депутати пропонують визнати право на компенсацію навіть за вціліле житло, до якого власники просто не можуть повернутися. Новий підхід має нарешті охопити тих постраждалих, чиї потреби раніше ігнорувалися законодавством.