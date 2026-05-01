Жилищные ваучеры для украинцев: кто с 1 мая может забронировать средства

Деньги и мужчина на стройке.Фото: Новини.LIVE, Роман Балук. Колаж: Новини.LIVE

С 1 мая 2026 года государство открыло новый этап программы "єВідновлення". Теперь внутренне перемещенные лица с временно оккупированных территорий могут официально забронировать государственное финансирование на покупку недвижимости. Первый этап ограничен, но он задает модель, которую планируют масштабировать.

Право на бронирование имеют ВПЛ с ВОТ, которые уже прошли проверку и получили положительное решение комиссии, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство развития громад и территорий Украины.

Обязательное условие — статус участника боевых действий или инвалидность вследствие войны. На старте предусмотрена помощь примерно для 3 300 семей. Номинал ваучера — до 2 млн грн. Но это не "живые деньги", а гарантия государства профинансировать жилье.

"Правительство уже предусмотрело 6,6 млрд грн на финансирование этой программы... Мы понимаем, что потребность значительно больше... работаем над расширением", — отметил министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

Как забронировать деньги на жилье

Подача заявки происходит через приложение "Дія". После этого оператор программы — Укрпочта — проверяет, есть ли средства.

Если финансирование доступно, в течение 5 дней приходит подтверждение. Фактически это и есть бронирование — деньги резервируются под конкретного человека.

"Мы последовательно работаем над тем, чтобы привлекать дополнительное финансирование и расширять программу — чтобы как можно больше украинцев получили возможность приобрести собственное жилье", — подчеркивает Кулеба.

Система работает автоматически. После подачи заявка попадает в электронную очередь, где ключевое значение имеет время подачи.

Если средств хватает — заявка проходит сразу. Если нет — она остается в очереди до следующего финансирования или возврата неиспользованных сумм.

Как забронировать средства по программе. Графика: Минразвития громад и территорий

Срок действия жилищного ваучера и условия покупки

После подтверждения бронирования у заявителя есть 60 дней, чтобы заключить сделку у нотариуса. За это время можно:

купить квартиру или дом;

инвестировать в новостройку;

частично погасить ипотеку.

Если не уложитесь в два месяца — бронь снимется, а деньги пойдут следующему человеку в очереди. если деньги не использованы, придется подавать заявку снова и становиться в очередь заново.

Сам же ваучер как документ действует 5 лет, однако есть существенный нюанс: купленную по нему недвижимость запрещено продавать или дарить в течение следующих 5 лет. Это гарантия того, что помощь пойдет именно на решение жилищного вопроса, а не для перепродажи.

Как использовать жилищный ваучер. Графика: Минразвития громад и территорий

