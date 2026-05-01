Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Бронирование открыто: кто из украинцев получит до 2 млн грн на жилье

Ua ru
Дата публикации 1 мая 2026 14:32
Жилищные ваучеры для украинцев: кто с 1 мая может забронировать средства
Деньги и мужчина на стройке.Фото: Новини.LIVE, Роман Балук. Колаж: Новини.LIVE

С 1 мая 2026 года государство открыло новый этап программы "єВідновлення". Теперь внутренне перемещенные лица с временно оккупированных территорий могут официально забронировать государственное финансирование на покупку недвижимости. Первый этап ограничен, но он задает модель, которую планируют масштабировать.

Право на бронирование имеют ВПЛ с ВОТ, которые уже прошли проверку и получили положительное решение комиссии, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство развития громад и территорий Украины.

Обязательное условие — статус участника боевых действий или инвалидность вследствие войны. На старте предусмотрена помощь примерно для 3 300 семей. Номинал ваучера — до 2 млн грн. Но это не "живые деньги", а гарантия государства профинансировать жилье.

"Правительство уже предусмотрело 6,6 млрд грн на финансирование этой программы... Мы понимаем, что потребность значительно больше... работаем над расширением", — отметил министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

Как забронировать деньги на жилье

Подача заявки происходит через приложение "Дія". После этого оператор программы — Укрпочта — проверяет, есть ли средства.

Читайте также:

Если финансирование доступно, в течение 5 дней приходит подтверждение. Фактически это и есть бронирование — деньги резервируются под конкретного человека.

"Мы последовательно работаем над тем, чтобы привлекать дополнительное финансирование и расширять программу — чтобы как можно больше украинцев получили возможность приобрести собственное жилье", — подчеркивает Кулеба.

Система работает автоматически. После подачи заявка попадает в электронную очередь, где ключевое значение имеет время подачи.

Если средств хватает — заявка проходит сразу. Если нет — она остается в очереди до следующего финансирования или возврата неиспользованных сумм.

 

Бронирование открыто: кто из украинцев получит до 2 млн грн на жилье - фото 1
Как забронировать средства по программе. Графика: Минразвития громад и территорий

Срок действия жилищного ваучера и условия покупки

После подтверждения бронирования у заявителя есть 60 дней, чтобы заключить сделку у нотариуса. За это время можно:

  • купить квартиру или дом;
  • инвестировать в новостройку;
  • частично погасить ипотеку.

Если не уложитесь в два месяца — бронь снимется, а деньги пойдут следующему человеку в очереди. если деньги не использованы, придется подавать заявку снова и становиться в очередь заново.

Сам же ваучер как документ действует 5 лет, однако есть существенный нюанс: купленную по нему недвижимость запрещено продавать или дарить в течение следующих 5 лет. Это гарантия того, что помощь пойдет именно на решение жилищного вопроса, а не для перепродажи.

 

Бронирование открыто: кто из украинцев получит до 2 млн грн на жилье - фото 2
Как использовать жилищный ваучер. Графика: Минразвития громад и территорий

Как сообщали Новини.LIVE, отныне переселенцы в отдельных областях могут абсолютно бесплатно восстановить свои дома благодаря старту новой благотворительной инициативы. Проект фокусируется на поддержке наиболее незащищенных категорий граждан, однако из-за ограниченного финансирования и строгого отбора рассчитывать на участие смогут только те семьи, которые максимально соответствуют критериям программы.

Также Новини.LIVE рассказывали, что механизмы начисления выплат и предельные суммы помощи в єВідновлення подверглись существенному пересмотру. Обновленные государственные стандарты теперь диктуют актуальную стоимость ремонтных работ, одновременно вводя более строгие критерии для отбора претендентов на компенсацию.

ВПЛ єВідновлення жилищный ваучер
Катерина Балаева - редактор, обозреватель рынка недвижимости
Автор:
Катерина Балаева
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации