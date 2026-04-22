Безплатний ремонт від держави: хто з українців може взяти участь у програмі

Дитина біля зруйнованого будинку та жінка рахує гроші.

В Україні запрацювали нові можливості для безплатного ремонту житла для переселенців. Йдеться про програму, яка допомагає відновити базові умови проживання без власних витрат. Ініціатива вже діє у кількох регіонах і орієнтована насамперед на вразливі родини.

Водночас отримати допомогу зможуть не всі — діють чіткі критерії відбору, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Департамент правового забезпечення Дніпровської міської ради.

Хто може отримати безплатний ремонт житла

Програма орієнтована на переселенців, які вже мають певну прив'язку до нерухомості. Ви можете претендувати на допомогу, якщо мешкаєте у квартирі чи будинку на правах власності, маєте іпотечний договір або папери з правом подальшого викупу.

Особлива увага приділяється людям, які оселилися у сільській місцевості або невеликих містечках, де знайти ресурси на ремонт власними силами найскладніше.

Але наявність статусу ВПО — це лише перший крок. Пріоритет надається родинам із підтвердженою вразливістю: багатодітним сім'ям, людям з інвалідністю та одиноким батькам. Збір заявок триває у трьох прифронтових та деокупованих регіонах: Дніпропетровській, Сумській та Харківській областях.

Критерії відбору житла для відновлення

Житло має відповідати хоча б одній із базових проблем. Серед найпоширеніших:

відсутність санвузла або водопостачання;

проблеми з опаленням чи каналізацією;

холодні стіни, грибок або підвищена вологість;

старі вікна, що не тримають тепло;

непридатна підлога або відсутність доступності для маломобільних людей.

Фактично програма орієнтована на житло, яке не забезпечує мінімальних умов для життя.

У межах ініціативи виконують базові роботи, необхідні для нормального проживання. Зокрема:

замінюють вікна та двері;

ремонтують дах;

утеплюють підлогу та стіни;

відновлюють електрику, воду та каналізацію.

Як подати заявку на ремонт житла

Процес максимально спрощений, щоб не створювати черг та бюрократії. Ви можете заповнити коротку онлайн-анкету на сайті організаторів або просто зателефонувати на гарячу лінію за номером 0 800 334 620.

Але дзвінок — це лише реєстрація вашого наміру, після якої фахівці перевірять стан оселі та винесуть остаточне рішення.

Як повідомляли Новини.LIVE, для сотень тисяч українців війна обернулася втратою рідного дому, проте державна підтримка через єВідновлення залишається актуальною. Програма працює за оновленими правилами: було переглянуто ліміти виплат та впроваджено свіжі розцінки на відновлювальні роботи. Щоб отримати допомогу, важливо враховувати ці нові критерії оцінки пошкодженого майна.

Також Новини.LIVE розповідали, що оскільки мешканці неприватизованих осель юридично є лише наймачами, а не власниками, вони опинилися у вкрай складних обставинах. У разі руйнування будинку такі громадяни не можуть претендувати на державні компенсації, фактично залишаючись без житла та засобів для його відновлення.