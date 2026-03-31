Буданов объяснил, как жилищные программы меняют отношение военных к службе

Руководитель ОПУ Кирилл Буданов. Фото: Новости.LIVE

Жилищные программы для военных в Украине постепенно превращаются из социальной помощи в реальный инструмент планирования жизни. Они позволяют не ждать десятилетиями квартиру, а получить доступ к жилью через кредит или государственную поддержку. Это меняет подход к службе: люди начинают видеть четкую перспективу.

В то же время спрос значительно превышает возможности системы, что формирует новые вызовы для государства, заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов во время First Affordable Mortgage Forum, передает корреспондент Новини.LIVE.

Буданов прямо объясняет логику: доступ к жилью формирует долгосрочную привязанность к службе.

"Люди видят, что можно не ждать 20 лет, а просто прийти, оформить заявку и спланировать свою жизнь", — отмечает он.

Фактически речь идет об изменении подхода. Если раньше военные годами ждали бесплатное жилье, то теперь они получают реальный инструмент планирования будущего уже на старте карьеры.

Читайте также:

Ипотека для военных как стимул оставаться на службе

Отдельный эффект — финансовая мотивация.

"Когда военный человек присоединяется к программе, он уже решил, что пока не выплатит кредит, будет делать все возможное, чтобы остаться", — подчеркивает Буданов.

То есть жилищная ипотека работает как долгосрочный контракт без формального принуждения. Человек сам заинтересован оставаться в системе, чтобы завершить выплаты.

Спрос на жилье среди военных

Масштаб проблемы остается критическим. По словам Буданова, речь идет о сотнях тысяч военных и миллионах украинцев, которые потеряли жилье.

"Силы безопасности и обороны — это более миллиона человек... это сотни тысяч потенциальных клиентов", — отмечает он.

Дополнительно есть миллионы тех, кто выехал из-за войны или потерял дома в результате боевых действий.

Масштабирование жилищных программ в Украине

Ключевая задача государства, по мнению Буданова, — резко увеличить объемы финансирования. Текущие результаты, даже если они выглядят значительными, не соответствуют реальному спросу.

"24 тысячи — это хороший результат, но критически мало для государства", — отмечает он.

Речь идет уже не об отдельных квартирах, а о необходимости строить миллионы квадратных метров жилья.

Финансирование жилищных программ для военных

Буданов делает акцент на главном решении - привлечении средств.

"Привлекайте средства и масштабируйте... чем больше вы их привлечете, тем больше людей вернутся к нормальной жизни", — заключает он.

В перспективе именно финансирование определит, смогут ли такие программы стать системным инструментом восстановления страны и стабилизации сектора безопасности.

Как сообщали Новини.LIVE, сначала єОселя казалась военным реальным шансом наконец получить собственные квадратные метры, особенно с обещанными льготными 3%. Однако в 2026 году стало очевидно, что за красивой картинкой государственной поддержки скрывается немало подводных камней, которые затрудняют покупку жилья на практике. Щедрые условия на бумаге все чаще разбиваются о суровую реальность и неоднозначность выполнения программы.

Также Новини.LIVE рассказывали, что на бумаге процедура получения земли для ветеранов кажется понятной, однако в реальности большинство заявок отсеивается из-за банальных ошибок в документах. В 2026 году право на льготу остается неизменным, но успеха добиваются лишь те, кто тщательно готовит каждую бумажку. Льгота работает, но требует не просто подачи заявления, а юридически выверенного подхода.