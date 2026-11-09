Спальня у незвичайному польському будинку. Фото: jaga.kraupe/instagram

У польському місті Челядзь є будинок площею 150 кв. м, інтер’єр якого складно назвати звичайним. Замість стриманих кольорів власники обрали насичені червоні та бордові відтінки, незвичайні меблі й виразні декоративні деталі. Кожна кімната має власний стиль, але разом вони утворюють цілісний простір.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на whiteMAD.

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Як виглядає будинок у Челядзі

Інтер’єр будинку розробила дизайнерка Йоанна Охота зі студії ConceptJOana. Вона працювала над усім простором: від змін у функціональному плануванні до вибору меблів та декоративних деталей.

Головною особливістю проєкту став червоний колір, який використали в різних відтінках. Насичені тони додали приміщенням виразності, бордовий зробив інтер’єр глибшим, а приглушені відтінки допомогли зберегти затишок.

Втальня в насичених червоних кольорах. Фото: jaga.kraupe/instagram.com

Центральне місце в будинку займає відкрита вітальня. Тут встановили м’які дивани глибокого червоного кольору, які поєднуються із зеленими акцентами та натуральним деревом. Біля них розмістили столики незвичайної форми, а зону відпочинку доповнили текстилем і килимом із нерегулярним кольоровим малюнком.

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Окрему увагу привертає дерев’яна кесонова стеля з геометричним оздобленням. Її доповнюють круглі світильники в червоно-білій гамі. Завдяки цьому вітальня має виразний вигляд, але різні елементи не суперечать один одному.

Якою зробили кухню та їдальню

У кухні та їдальні продовжили використовувати червоні й бордові відтінки, дерево та камінь. Однією з помітних деталей стала бордова стіна, на тлі якої виділяються меблі та фактурні поверхні.

Кухня в червоних та бордових віддтнках. Фото: jaga.kraupe/instagram.com

Для їдальні підібрали стіл і стільці з м’якими формами. Композицію доповнили дерев’яними меблями, декоративними вазами, рослинами та настінним освітленням.

У будинку є й предмети, створені спеціально для цього проєкту. Зокрема, дизайнерка розробила індивідуальний килим, а також написала олійну картину під назвою "Життя". Ці деталі стали частиною загального оформлення оселі.

Чим вирізняються ванна кімната та інші приміщення

Яскраву кольорову концепцію зберегли й у невеликих кімнатах. Гостьовий туалет на першому поверсі оформили в насиченому червоному кольорі. Стіни оздобили плиткою з різною фактурою, а головним елементом приміщення став умивальник органічної скульптурної форми.

Ванна кімната в насиченому червоному кольорі Фото: jaga.kraupe/instagram.com

Власний характер отримали також передпокій, сходи, коридори та ванні кімнати. У цих приміщеннях дизайнерка продовжила працювати з кольорами, фактурами та формами, водночас зберігаючи спільну стилістичну основу.

Загальна площа будинку становить 150 кв. м. Цей проєкт показує, як насичені кольори можуть стати основою оформлення житла, якщо поєднувати їх із натуральними матеріалами, продуманим плануванням і деталями, підібраними для кожного приміщення.

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