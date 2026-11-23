Fairmont Grand Hotel. Фото: Booking.com

Готельний номер площею 220 квадратних метрів, окрема їдальня на вісімох гостей, кабінет із дерев'яним оздобленням і гардеробна з кедровими шафами — це не опис приватного маєтку, а один із люксів київського Fairmont Grand Hotel Kyiv. У минулих оглядах його вартість оцінювали приблизно у 360 000 грн за ніч, а серед гостей готелю була принцеса Монако.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Booking.com

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Готельний номер розміром із велику квартиру

Найбільший люкс Fairmont Grand Hotel Kyiv називається Royal Suite King NS City. За карткою Bookig, його площа становить 220 кв. м — це значно більше, ніж площа багатьох стандартних міських квартир.

Велике двоспальне ліжко. Фото: Booking.com

Вітальня в номері. Фото: Booking.com

Їдальня в номері. Фото: Booking.com

Ванна кімната. Фото: Booking.com 1 / 4







Простір поділений на кілька окремих зон. Тут є мармурове фойє, кабінет із дерев'яним оздобленням, головна спальня та окрема їдальня, де можуть розміститися вісім гостей. Для особистих речей передбачена простора гардеробна з кедровими шафами, а у ванній кімнаті достатньо місця для повноцінної приватної зони відпочинку.

У номері встановлене велике двоспальне ліжко, а максимальна кількість гостей — троє. Тобто простір розрахований не на велику компанію туристів, а на приватне проживання з окремими зонами для роботи, відпочинку та прийому гостей.

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В оглядах найдорожчих готелів України, опублікованих близько семи років тому, вартість проживання в цьому люксі оцінювали приблизно у 360 000 грн за ніч. Це історична сума, а не підтверджений тариф на 2026 рік.

Нині ціна залежить від дати заїзду, доступності номера та умов бронювання. Актуальну вартість Royal Suite King NS City потрібно уточнювати безпосередньо в системі Fairmont або Accor.

Принцеса Монако серед гостей київського готелю

Fairmont Grand Hotel Kyiv приймав і відомих міжнародних гостей. На початку червня 2012 року тут зупинялася принцеса Монако Стефанія разом із донькою Полін Дюкре.

Вони приїхали до Києва не на звичайний туристичний відпочинок. Метою візиту був пошук молодих циркових артистів для Міжнародного циркового фестивалю в Монте-Карло.

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