Будинок Елвіса Преслі у Лос-Анджелесі. Фото: mansionglobal.com

Колишня резиденція Елвіса Преслі в Беверлі-Гіллз вражає панорамними вікнами, просторими кімнатами та басейном із краєвидом на Тихий океан. У будинку є чотири спальні, п'ять ванних кімнат і велика тераса. У 2025 році маєток виставили на продаж за 24,5 млн доларів.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Mansion Global.

Реклама

Як виглядає будинок Елвіса Преслі в Лос-Анджелесі

Маєток розташований у престижному районі Trousdale Estates у Беверлі-Гіллз. Будівлю спроєктував архітектор Рекс Лотері у 1958 році, поєднавши французький регентський стиль із модернізмом.

Вигляд маєтку. Фото: mansionglobal.com

Загальна площа будинку становить близько 492 кв. м, а земельна ділянка займає приблизно 0,45 га. Усередині облаштовані чотири спальні та п'ять ванних кімнат.

Серед архітектурних особливостей — високі стелі, декоративні кесонні елементи, мансардні вікна та великі розсувні скляні двері. Вони пропускають багато природного світла та з'єднують житлові приміщення з подвір'ям.

Читайте також:

Інтер'єр вітальні з панорамними вікнами. Фото: mansionglobal.com

У будинку є дві вітальні, їдальня та простора кухня. Значна частина кімнат має вихід безпосередньо на відкриту територію.

Басейн і тераса з краєвидом на Тихий океан

Одна з найефектніших частин нерухомості — задній двір із басейном і гідромасажною ванною. Навколо них облаштована простора тераса з шезлонгами, зонами відпочинку та зеленими газонами.

Панорамний вид на місто. Фото: mansionglobal.com

Завдяки розташуванню на височині з території відкривається панорама Лос-Анджелеса та Тихого океану. Великі скляні двері дозволяють переходити з кімнат просто до басейну та зони відпочинку.

У маєтку також є каміни та оновлені сучасні елементи інтер'єру. Під час модернізації нерухомості замінили частину підлогового покриття, встановили нову побутову техніку та оновили електричні системи.

Скільки коштував будинок Елвіса Преслі

Елвіс Преслі придбав цю нерухомість у 1967 році за 400 000 доларів. Разом із дружиною Прісциллою та донькою Лізою Марі він прожив у будинку близько шести років.

У лютому 2025 року маєток знову з'явився на ринку нерухомості. Власники хотіли отримати за нього 24,5 млн доларів.

Однак фактична сума продажу в червні 2025 року становила 23 млн доларів. Таким чином, за майже шість десятиліть нерухомість значно змінилася в ціні.

Раніше Новини.LIVE розповідали, де в Європі можна придбати замок за ціною двокімнатної квартири. Деякі історичні маєтки продають за 170 000–200 000 євро, однак вони можуть потребувати масштабної реставрації. В окремих випадках відновлення обходиться у десятки разів дорожче за саму купівлю.

Також Новини.LIVE писали про найдорожчу та найнезвичайнішу нерухомість Великої Британії. На ринку представлені розкішні маєтки за сотні мільйонів фунтів, крихітні котеджі, старовинні замки, маяки та навіть приватні острови. Вартість таких об'єктів залежить від розташування, стану й особливостей самої нерухомості.