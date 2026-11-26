Дома возле резиденции Санта-Клауса. Фото: santaclausholidayvillage

В финской Лапландии, недалеко от резиденции Санта-Клауса, обустроили целый поселок с необычными домами для отдыха. Здесь сдаются красные коттеджи с собственными саунами, современные апартаменты и стеклянные домики с панорамными крышами. Цены за одну ночь в них достигают сотен евро.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Santa Claus Holiday Village.

Реклама

Какие необычные дома есть у Санта-Клауса

Santa Claus Holiday Village расположен в городе Рованиеми в финской Лапландии, недалеко от деревни Санта-Клауса. Комплекс предлагает несколько типов жилья, которые отличаются площадью, планировкой и обустройством.

Один из вариантов — Classic Cottage. Это красные коттеджи площадью 35 квадратных метров в традиционном лапландском стиле. Внутри есть спальное место, диван-кровать, мини-кухня и ванная комната. Также гостям доступны собственная сауна и терраса.

Классический коттедж. Фото: Santaclausholiday

Другой вариант — Superior Cottage площадью 37–38 квадратных метров. Такие дома имеют отдельную спальню или студийную планировку, зону отдыха, кухонный уголок и сауну. Они рассчитаны на тех, кто хочет иметь больше личного пространства во время отдыха.

Читайте также:

Стеклянные коттеджи с панорамной крышей

Самый необычный вариант в комплексе — Glass Igloo Cottage площадью 46 квадратных метров. Особенность такого жилья — спальня со стеклянной крышей, сквозь которую можно наблюдать за звёздным небом и северным сиянием.

Стеклянные коттеджи с панорамной крышей Фото: Santaclausholiday

В коттедже также есть отдельная комната, гостиная, мини-кухня и собственная сауна. Помещение рассчитано максимум на четырех гостей.

Помимо коттеджей, в комплексе предлагаются апартаменты площадью от 39 до 43 квадратных метров. Среди них есть семейные варианты с отдельными спальнями и дополнительными спальными местами.

Сколько стоит ночь в домах у Санта-Клауса

На официальном сайте опубликованы специальные предложения на зимний сезон 2026–2027 годов. Согласно им, проживание в апартаментах по одному из тарифов начинается от 184 евро за ночь.

Для тех, кто хочет остановиться в стеклянном коттедже, цена по отдельному зимнему предложению начинается от 599 евро за ночь. Стоимость зависит от типа жилья, даты заезда и условий бронирования.

Это туристические объекты, которые сдаются для краткосрочного проживания, а не продаются как частные дома. В то же время комплекс демонстрирует, насколько необычной может быть архитектура жилья в финской Лапландии: от компактных красных коттеджей до стеклянных домиков с видом на зимнее небо.

Ранее Новини.LIVE показывали бывшее поместье Элвиса Пресли в Беверли-Хиллз, которое впечатляет панорамными окнами, просторными комнатами и бассейном с видом на океан. Дом площадью около 492 квадратных метров в 2025 году был продан за 23 млн долларов. Его архитектура и история делают эту недвижимость особенной даже по меркам элитного рынка.

Также мы рассказывали об одном из самых дорогих гостиничных номеров Киева — Royal Suite King NS City в Fairmont Grand Hotel Kyiv. Его площадь составляет 220 квадратных метров, а среди особенностей — отдельная столовая, кабинет с деревянной отделкой и просторная гардеробная. В предыдущих обзорах стоимость проживания в таком люксе оценивалась примерно в 360 тысяч гривен за ночь.