Приватний будинок на фоні будівельного майданчику. Фото: УНІАН

Оренда приватних будинків у Київській області за три роки суттєво подорожчала, а ціни майже зрівнялися зі столичними. У жовтні 2026 року медіанна вартість такого житла в передмісті становить понад 99 тисяч гривень на місяць. Різниця з Києвом скоротилася до менш ніж п'яти тисяч гривень.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на дані ЛУН.

Реклама

Скільки коштує оренда будинку під Києвом

У жовтні 2026 року медіанна вартість оренди приватного будинку в Київській області становить 99 100 грн на місяць. У столиці аналогічний показник сягає 104 000 грн.

Для порівняння, у вересні 2023 року оренда будинку в Київській області коштувала медіанні 45 000 грн на місяць, а в Києві — 56 200 грн. Таким чином, за три роки ціна в області зросла на 120%, тоді як у столиці — приблизно на 85%.

Змінилася і різниця між вартістю житла. Якщо восени 2023 року оренда будинку в Києві була дорожчою на 11 200 грн щомісяця, то зараз різниця становить лише 4 900 грн. Тобто будинки в столиці коштують приблизно на 5% більше, ніж у Київській області.

Читайте також:

Чому оренда будинків дорожчає

На попит у сегменті приватного житла можуть впливати характеристики, які дають змогу залишатися автономними під час відключень електроенергії. Зокрема, орендарі можуть звертати увагу на наявність генератора, резервного живлення, власного водопостачання та незалежного опалення.

Водночас вартість конкретного будинку залежить від його розташування, площі, стану, класу та характеристик. Тому медіанна ціна майже 100 тисяч гривень не означає, що всі пропозиції на ринку мають однакову вартість.

Раніше Новини.LIVE розповідали, кому з працівників найважче оплачувати оренду житла. Для деяких українців оренда забирає понад половину місячної зарплати. Після оплати житла окремим працівникам залишається лише кілька тисяч гривень на харчування, транспорт та інші потреби.

Також Новини.LIVE повідомляли, які будинки краще зберігають тепло взимку. Матеріал стін не є єдиним чинником, від якого залежать тепловтрати оселі. Під час вибору будинку важливо перевірити утеплення даху, стін, вікон і стан системи опалення, адже від цього залежать майбутні витрати на проживання.