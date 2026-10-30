Житлові будинки. Фото: Новини.LIVE

Оренда однокімнатної квартири в Україні може забирати більшу частину місячного заробітку, залишаючи орендарям лише кілька тисяч гривень на продукти, транспорт і комунальні послуги. Найскладніше доводиться кухарям, касирам, пекарям та автомийникам, чиї доходи не завжди дозволяють комфортно оплачувати житло.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на OLX Нерухомість.

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Скільки коштує оренда квартири в Україні

У вересні 2026 року медіанна вартість оренди однокімнатної квартири в Україні становила 12 500 грн на місяць. Аналітики порівняли цю суму з медіанними зарплатами представників різних професій, щоб визначити, наскільки відчутними є витрати на житло для працівників.

Результати показали значну різницю між доходами та фінансовим навантаженням. Для одних спеціалістів оренда становить відносно невелику частину зарплати, тоді як іншим доводиться витрачати на квартиру майже весь місячний заробіток.

Кому оренда забирає найбільшу частину зарплати

Найскладніша ситуація серед працівників із медіанними зарплатами до 20 000 грн на місяць. За оренди квартири за 12 500 грн їм доводиться суттєво обмежувати інші витрати.

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Найбільше грошей на житло витрачають такі працівники:

Кухарі — за медіанної зарплати 15 400 грн оренда забирає близько 81% доходу, а після оплати квартири залишається 2 900 грн.

Касири — із заробітком 15 700 грн на житло йде приблизно 79% доходу, а в розпорядженні залишається 3 200 грн.

Автомийники — за зарплати 16 800 грн оренда становить близько 75% заробітку, після платежу залишається 4 300 грн.

Пекарі — за доходу 16 800 грн на квартиру потрібно віддати приблизно 74% зарплати, а на решту витрат залишається 4 300 грн.

Бариста — із медіанною зарплатою 19 000 грн оренда забирає близько 66% доходу, залишаючи 6 500 грн.

Ці суми показують, наскільки складно розподіляти бюджет, коли житло забирає три чверті або навіть більше заробітку. Причому після оплати оренди людині ще потрібно покривати витрати на харчування, проїзд, мобільний зв'язок, побутові потреби та комунальні послуги, якщо вони не включені у вартість житла.

Кому простіше оплачувати оренду квартири

Представники професій із вищими медіанними зарплатами витрачають на оренду меншу частку доходу. Проте навіть для них щомісячний платіж за квартиру залишається помітною статтею витрат.

За розрахунками аналітиків, вантажники та слюсарі із зарплатою 23 000 грн спрямовують на оренду близько 54% доходу. Після оплати житла в них залишається 10 500 грн.

Продавці з медіанним заробітком 24 300 грн витрачають на квартиру приблизно 51% зарплати. Їхній залишок після оренди становить 11 800 грн.

Натомість для окремих високодохідних спеціальностей навантаження значно нижче. Штукатури з медіанною зарплатою 85 000 грн витрачають на оренду близько 15% заробітку. Фасадники, технологи та стоматологи із доходом 70 000 грн спрямовують на житло приблизно 18%, а мулярі, плиточники й далекобійники із зарплатою 65 000 грн — близько 19%.

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