Замок в Німеччині. Фото: magnific.com

Європейський замок можна придбати за суму, якої іноді вистачає лише на невелику квартиру у великому місті. Окремі історичні маєтки продають за 170 000–200 000 євро, однак низька ціна нерідко пояснюється занедбаним станом будівлі. А витрати на відновлення можуть у десятки разів перевищувати вартість самої нерухомості.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Castle Collector.

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Скільки коштують замки в Європі

За оцінкою Castle Collector, медіанна ціна європейського замку становить близько 1 700 000 євро. Йдеться про об'єкти площею в середньому 750 квадратних метрів. Водночас ринок дуже неоднорідний: вартість залежить від країни, площі, технічного стану та історичної цінності будівлі.

Серед досліджених ринків найдоступніші за медіанною ціною квадратного метра замки розташовані у Польщі. Там показник становить близько 778 євро за квадратний метр. Для порівняння, у Німеччині він сягає 2 140 євро, у Франції — 2 292 євро, а в Італії — 1 698 євро.

Орієнтовна медіанна вартість замків у різних країнах така:

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Польща — 1 194 800 євро;

Італія — 2 825 000 євро;

Німеччина — 1 430 000 євро;

Франція — 1 690 000 євро;

Бельгія — 1 772 500 євро.

Ці показники не означають, що кожен замок у країні продається саме за такою ціною. Це медіанні значення, розраховані на основі оголошень про продаж, а не гарантована вартість конкретного об'єкта.

Який замок продали за 170 000 євро

Один із показових прикладів — Schloss Weigsdorf у німецькій Саксонії. У 2022 році цей замок площею 2 269 квадратних метрів продали на аукціоні за 170 000 євро. У перерахунку це приблизно 75 євро за квадратний метр.

Однак така ціна не означає, що покупець отримав готовий для проживання маєток. Будівля потребує масштабного відновлення, а попередня оцінка відповідних робіт становить від 2 700 000 до 8 500 000 євро.

Таким чином, реставрація може обійтися у 16–50 разів дорожче за початкову ціну придбання. Це показує, чому найдешевші замки не варто порівнювати зі звичайними квартирами лише за вартістю квадратного метра.

Чому дешевий замок може коштувати мільйони

Головна стаття витрат після купівлі історичної нерухомості — реставрація. За оцінками Castle Collector, у Німеччині відновлення старих замків може коштувати від 1 200 до 3 500 євро за квадратний метр. У Франції діапазон становить 800–5 000 євро за квадратний метр залежно від обсягу робіт і вимог до збереження історичної будівлі.

До бюджету також потрібно закладати утримання великої території, опалення, ремонт даху, комунікації та догляд за прилеглими спорудами. Якщо об'єкт має охоронний статус, можливості власника щодо перебудови та вибору матеріалів можуть бути обмежені вимогами збереження культурної спадщини.

За даними аналітичного огляду, повне відновлення занедбаних замків нерідко обходиться у п'ять-десять разів дорожче за їхню купівлю. Тому низька стартова ціна не завжди робить таку нерухомість доступною для приватного покупця.

Чи можна заробити на власному замку

У Castle Collector зазначають, що утримання великого історичного маєтку може бути економічно виправданим, якщо використовувати його як комерційний об'єкт. Зокрема, замок можна пристосувати під готель, майданчик для весіль і заходів або туристичну локацію.

Водночас такий бізнес потребує додаткових вкладень, персоналу, постійного обслуговування та стабільного потоку відвідувачів. Якщо власник планує лише жити в замку, витрати на його утримання можуть стати значним фінансовим навантаженням.

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