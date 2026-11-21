Нерухомість у Лондоні. Фото: УНІАН

Ринок нерухомості Великої Британії вражає не лише розкішними маєтками, а й незвичайними об'єктами, які важко уявити звичайним житлом. Тут продають будинки за сотні мільйонів фунтів стерлінгів, крихітні котеджі завширшки менш як два метри, старі маяки, замки та навіть цілі острови.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на D.H. Realting.

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Найдорожча нерухомість Великої Британії

Однією з найдорожчих угод на лондонському ринку нерухомості у першій половині 2026 року став продаж маєтку Providence House у районі Челсі. За інформацією D.H. Realting, вартість угоди становила 275 млн фунтів стерлінгів.

Друге місце у рейтингу посів маєток The Holme, розташований у Ріджентс-парку. Його продали за 195 млн фунтів стерлінгів.

Будинок Холм у Лондоні.Фото: robbreport.com

Третю позицію зайняв пентхаус у житловому комплексі Park Modern вартістю 57 млн фунтів стерлінгів.

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До п'ятірки найдорожчих угод також увійшли:

маєток на Thurloe Place у районі Найтсбридж — 55 млн фунтів стерлінгів;

пентхаус у Chelsea Barracks — 36,5 млн фунтів стерлінгів.

Загалом за перші шість місяців 2026 року у Лондоні зафіксували 34 продажі нерухомості вартістю понад 15 млн фунтів стерлінгів. Їхня сукупна вартість сягнула 1,24 млрд фунтів стерлінгів.

Водночас автори дослідження уточнюють, що ціна продажу Providence House наводиться за галузевим звітом і не підтверджена окремими даними земельного реєстру Великої Британії.

Де розташований один із найменших будинків країни

На протилежному кінці британського ринку нерухомості — Quay House у валлійському місті Конві. Цей невеликий кам'яний котедж називають найменшим будинком Великої Британії.

Quay House у Конві. Фото: Wikimedia Commons

За даними національного реєстру пам'яток Уельсу Coflein, його ширина становить лише 1,8 метра, глибина — 2,5 метра, а висота — 3,1 метра.

Будівля має два поверхи та розташована біля вежі міської оборонної стіни. Ймовірно, її звели наприкінці XVIII або на початку XIX століття. Спочатку помешкання використовували як житло рибалки.

При цьому звання найменшого будинку країни залишається заявленим статусом об'єкта, а не остаточно підтвердженим рекордом за результатами спеціального вимірювання всіх британських будівель.

Маяки, замки та водонапірні вежі замість звичайних будинків

У Великій Британії можна знайти й нерухомість, яка раніше виконувала зовсім інші функції. Частину таких споруд переобладнали для проживання або пропонували покупцям як незвичайні об'єкти.

Серед прикладів, які наводить D.H. Realting:

колишній маяк із прибудованим будинком у Пауллі — 189 950 фунтів стерлінгів;

житло колишнього доглядача маяка поблизу Віка у Шотландії — від 85 000 фунтів стерлінгів;

напівзруйнований замок Baltersan у Шотландії — від 150 000 фунтів стерлінгів;

прибережний замок Ackergill Tower поблизу Віка — 3,9 млн фунтів стерлінгів;

колишня водонапірна вежа у Флоктоні поблизу Вейкфілда — стартова ціна на аукціоні 4 000 фунтів стерлінгів.

Ще один показовий приклад — The Lighthouse у Кройді. Після переобладнання ця нерухомість знайшла покупця у 2024 році за 5,25 млн фунтів стерлінгів. Спочатку її виставляли на продаж за 7,5 млн фунтів стерлінгів.

The Lighthouse у Кройді. Фото: Knight Frank

Водночас невисока ціна старих споруд не обов'язково означає вигідну покупку. Часто такі об'єкти потребують значних вкладень у ремонт, а для перебудови історичних будівель можуть знадобитися спеціальні дозволи.

Скільки коштує власний острів у Великій Британії

Окрему категорію британської нерухомості становлять приватні острови. Деякі з них виставляють на продаж за ціною, порівнянною з вартістю звичайного будинку в дорогому регіоні.

Наприклад, острів Ynys Gifftan у затоці Двайрід в Уельсі у 2026 році пропонували за 350 000 фунтів стерлінгів. Його площа становить приблизно 17,7 акра. На території розташований старий фермерський будинок, який потребує ремонту. Також острів не має підключення до централізованого електропостачання, а доступ до нього залежить від припливів і відпливів.

Ще один приклад — Eilean Mòr у шотландському озері Лох-Санарт. У 2024 році його виставляли на продаж за ціною від 325 000 фунтів стерлінгів, а в серпні 2025 року вартість знизили до 275 000 фунтів стерлінгів.

Eilean Mòr у шотландському озері Лох-Санарт Фото: onthemarket.com

Водночас є й значно дорожчі пропозиції. Острів Shuna у Внутрішніх Гебридських островах разом із замком оцінювали у 5,5 млн фунтів стерлінгів.

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