Дом Элвиса Пресли в Лос-Анджелесе. Фото: mansionglobal.com

Бывшая резиденция Элвиса Пресли в Беверли-Хиллз впечатляет панорамными окнами, просторными комнатами и бассейном с видом на Тихий океан. В доме четыре спальни, пять ванных комнат и большая терраса. В 2025 году поместье выставили на продажу за 24,5 млн долларов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Mansion Global.

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Как выглядит дом Элвиса Пресли в Лос-Анджелесе

Поместье расположено в престижном районе Trousdale Estates в Беверли-Хиллз. Здание спроектировал архитектор Рекс Лотери в 1958 году, соединив французский регентский стиль с модернизмом.

Внешний вид поместья. Фото: mansionglobal.com

Общая площадь дома составляет около 492 кв. м, а земельный участок занимает примерно 0,45 га. Внутри обустроены четыре спальни и пять ванных комнат.

Среди архитектурных особенностей — высокие потолки, декоративные кессонные элементы, мансардные окна и большие раздвижные стеклянные двери. Они пропускают много естественного света и соединяют жилые помещения с двором.

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Интерьер гостиной с панорамными окнами. Фото: mansionglobal.com

В доме есть две гостиные, столовая и просторная кухня. Большая часть комнат имеет выход непосредственно на открытую территорию.

Бассейн и терраса с видом на Тихий океан

Одна из самых эффектных частей недвижимости — задний двор с бассейном и гидромассажной ванной. Вокруг них обустроена просторная терраса с шезлонгами, зонами отдыха и зелеными газонами.

Панорамный вид на город. Фото: mansionglobal.com

Благодаря расположению на возвышенности с территории открывается панорама Лос-Анджелеса и Тихого океана. Большие стеклянные двери позволяют выходить из комнат прямо к бассейну и зоне отдыха.

В поместье также есть камины и обновленные современные элементы интерьера. В ходе модернизации недвижимости заменили часть напольного покрытия, установили новую бытовую технику и обновили электрические системы.

Сколько стоил дом Элвиса Пресли

Элвис Пресли приобрел эту недвижимость в 1967 году за 400 000 долларов. Вместе с женой Присциллой и дочерью Лизой Мари он прожил в доме около шести лет.

В феврале 2025 года поместье вновь появилось на рынке недвижимости. Владельцы хотели получить за него 24,5 млн долларов.

Однако фактическая сумма продажи в июне 2025 года составила 23 млн долларов. Таким образом, за почти шесть десятилетий стоимость недвижимости значительно изменилась.

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