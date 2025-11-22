Чи можна виписати родича з будинку без його згоди — норми у 2025 році

Чоловік та жінка з документами. Фото: Freepik

Питання про зняття з реєстрації родича, який не проживає в будинку, не платить комунальні послуги чи просто відмовляється від виписки, виникає в багатьох власників нерухомості. Закон дозволяє захищати свої майнові права, і українська практика підтверджує: виписати людину без її згоди можливо.

Редакція Новини.LIVE розповідає про процедуру виписки родича з будинку без його згоди.

Реклама

Читайте також:

Права власника будинку

Стаття 41 Конституції України гарантує недоторканність приватної власності. Власник має право володіти, користуватися та розпоряджатися житлом без втручання третіх осіб. Статті 319 і 391 Цивільного кодексу України розширюють ці гарантії: власник може вимагати усунення перешкод у користуванні майном, якщо хтось заважає реалізації його права.

"Реєстрація місця проживання не створює права власності. Тому присутність людини в реєстрі не може обмежувати власника, якщо особа фактично не живе у приміщенні та не бере участі в утриманні житла", — зазначають адвокати юридичної фірми KOLT.

Як виписати родича через суд

Адміністративним шляхом власник не може зняти зареєстрованого родича, якщо той не хоче писати заяву. У таких випадках єдиним механізмом залишається судовий позов про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням.

Після отримання судового рішення Центр надання адміністративних послуг зобов’язаний провести виписку без участі цієї особи.

Підстави втрати права користування будинком

Найчастішою підставою є довготривала відсутність у житлі. Стаття 405 Цивільного кодексу встановлює: член сім’ї власника втрачає право користування житлом, якщо не проживає там понад рік без поважних причин.

Суд розглядає, чи були такі причини — лікування, служба, робота чи тривала поїздка. Якщо людина створила нове місце проживання, суд зазвичай стає на бік власника.

Додатково Житловий кодекс у ст. 116 допускає виселення, якщо особа псує житло, заважає іншим мешканцям або використовує приміщення не за призначенням. Ці норми діють у частині, що не суперечить ЦКУ.

Докази для суду, що людина не проживає в будинку

Для підтвердження позову власнику необхідно показати реальні докази, що відповідач давно не проживає у приміщенні. Найчастіше використовують:

акти про непроживання, підписані сусідами або головою ОСББ;

свідчення сусідів у письмовій чи усній формі;

квитанції про оплату комунальних послуг, які оплачує лише власник;

довідки з місця роботи чи навчання за іншою адресою;

документи, що підтверджують постійне проживання особи в іншому житлі.

Комплекс цих матеріалів істотно підсилює позицію в суді, наголошують фахівці.

Рішення суду про виписку родича без його згоди

Якщо суд підтверджує втрату права користування житлом, особу офіційно визнають такою, що втратила це право. Після цього власник подає рішення до ЦНАПу, і реєстрацію скасовують навіть без заяви тієї людини.

З цього моменту родич втрачає можливість претендувати на користування житлом.

Як повідомлялось, питання зняття чоловіка з реєстрації місця проживання в умовах воєнного стану набуло особливої актуальності, оскільки власники житла прагнуть виписати осіб, які фактично не проживають у їхніх помешканнях. Для військовозобов'язаних діють спеціальні, окремі правила.

Також ми розповідали, що попри цифровізацію послуг, закон залишається на боці власника приватної власності. Тому прописка людини у квартирі чи будинку без письмової згоди власника є неможливою, навіть для законних орендарів.