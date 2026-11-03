Будівельники будують будинок. Фото: УНІАН

Власний будинок в Україні не можна зводити лише на підставі права власності на землю. Перед початком робіт потрібно перевірити цільове призначення ділянки, оформити будівельний паспорт або передбачену законом альтернативу та зареєструвати повідомлення про початок будівництва. Після завершення робіт оселю необхідно ввести в експлуатацію й оформити право власності.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на ДІАМ.

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Для індивідуального житлового будинку площею до 500 кв. м і не вище двох поверхів без урахування мансарди можна скористатися процедурою будівництва на підставі будівельного паспорта. Вона передбачає кілька послідовних етапів — від оформлення земельної ділянки до державної реєстрації нерухомості.

1. Перевірити документи на земельну ділянку

Передусім замовник має бути власником або користувачем земельної ділянки. Право на неї повинно бути належним чином оформлене, а сама земля — мати кадастровий номер.

Важливо також перевірити цільове призначення ділянки. Для будівництва індивідуального житлового будинку воно має передбачати можливість зведення та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на присадибній ділянці.

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2. Оформити будівельний паспорт або схему намірів забудови

Наступний етап — отримання будівельного паспорта забудови земельної ділянки. Для цього потрібно звернутися до уповноваженого органу містобудування та архітектури за місцем розташування землі. Подати заяву можна через портал Дія або ЦНАП.

Будівельний паспорт визначає вимоги до розміщення та будівництва індивідуального житлового будинку. За інформацією ДІАМ, під час воєнного стану для окремої категорії об'єктів площею до 200 кв. м можна скористатися альтернативою — схемою намірів забудови земельної ділянки.

Ці документи не є взаємозамінними в усіх випадках: будівельний паспорт діє на постійній основі, а схема намірів забудови передбачена як тимчасова альтернатива на період воєнного стану.

3. Подати повідомлення про початок будівельних робіт

Після отримання необхідного документа потрібно зареєструвати повідомлення про початок виконання будівельних робіт. Його подають до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю через портал Дія або ЦНАП.

У повідомленні зазначають інформацію про замовника, земельну ділянку та майбутній об'єкт. Розпочинати будівельні роботи можна після реєстрації повідомлення. Саме подання заяви без її реєстрації не дає права починати будівництво.

4. Розпочати будівництво

Після реєстрації повідомлення замовник може зводити будинок самостійно або залучити підрядну організацію. У будь-якому разі роботи мають відповідати будівельному паспорту або схемі намірів забудови, а також іншим вимогам законодавства.

Якщо будівництво виконуватиме підрядник, умови співпраці та відповідальність сторін доцільно закріпити договором. Під час робіт важливо не відступати від зареєстрованих параметрів об'єкта без належного оформлення змін.

5. Провести технічну інвентаризацію

Після завершення будівництва потрібно замовити технічну інвентаризацію об'єкта. Її проводить фахівець, який має відповідну кваліфікацію. За результатами виготовляють технічний паспорт будинку.

Відомості про технічну інвентаризацію мають бути внесені до Реєстру будівельної діяльності. Документ знадобиться для подальшого оформлення готовності будинку до експлуатації.

6. Ввести будинок в експлуатацію

Наступний крок — оформити прийняття завершеного будівництвом об'єкта в експлуатацію. Для цього замовник подає декларацію про готовність об'єкта до експлуатації до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю.

Зробити це можна через портал Дія або ЦНАП. Після реєстрації декларації будинок вважається прийнятим в експлуатацію, а власник може переходити до оформлення права власності.

7. Зареєструвати право власності на будинок

Завершальний етап — державна реєстрація права власності на новозбудовану нерухомість. Для цього потрібно звернутися до державного реєстратора або нотаріуса та подати необхідні документи, зокрема відомості про прийняття будинку в експлуатацію.

Після внесення інформації до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власник отримує витяг, який підтверджує зареєстроване право власності на будинок.

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