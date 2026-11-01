Багатоповерхівки в Києві. Фото: Новини.LIVE

Молода пара, яка планує жити окремо, має врахувати не лише вартість оренди чи ціну квартири, а й суму доходу, що залишиться на повсякденні витрати. У Києві, Львові, Вінниці та Одесі різниця суттєва: для оренди однокімнатного житла потрібно мати від 40 000 до 84 000 грн спільного доходу, а для купівлі доведеться накопичити ще й на перший внесок за квартиру.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на дані ЛУН.

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Скільки потрібно заробляти парі для оренди квартири

Станом на 1 листопада 2026 року медіанна вартість оренди однокімнатної квартири у Києві становить 16 000 грн на місяць. У Львові житло коштує дорожче — близько 25 200 грн, у Вінниці — 18 000 грн, а в Одесі — 12 000 грн.

Щоб оренда не забирала надто значну частину сімейного бюджету, можна орієнтуватися на правило 30%: витрати на житло не повинні перевищувати третини спільного доходу пари.

За такого підходу молодим людям знадобиться:

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Київ — спільний дохід близько 53 400 грн, тобто по 26 700 грн на кожного;

Львів — близько 84 000 грн на двох, або по 42 000 грн;

Вінниця — 60 000 грн на двох, або по 30 000 грн;

Одеса — 40 000 грн на двох, або по 20 000 грн.

Це орієнтовні суми без урахування комунальних платежів, харчування, транспорту та інших повсякденних витрат. Тому для комфортного проживання бажано мати додатковий фінансовий резерв.

Які зарплати пропонують у чотирьох містах

Для порівняння варто подивитися на актуальні зарплатні пропозиції роботодавців. За даними Work.ua за жовтень 2026 року, медіанні зарплати у вакансіях становили:

Київ — 37 500 грн;

Львів — 33 000 грн;

Вінниця — 28 000 грн;

Одеса — 30 000 грн.

Якщо обоє партнерів отримуватимуть зарплату на рівні медіанної для свого міста, їхній спільний дохід становитиме від 56 000 до 75 000 грн.

У Києві та Одесі такого бюджету вистачить, щоб витрачати на оренду близько 20–21% спільного доходу. У Вінниці частка становитиме трохи більше ніж 30%, а у Львові перевищить 38%.

Саме у Львові молодій парі буде складніше самостійно оплачувати оренду, якщо обидва партнери отримують типову для міста зарплату.

Скільки коштує власна квартира для двох

Інша ситуація виникає, якщо пара планує не орендувати, а придбати власне житло. За медіанними цінами однокімнатних квартир на вторинному ринку станом на 1 листопада 2026 року вартість нерухомості становить:

Київ — 66 700 доларів;

Львів — 75 000 доларів;

Вінниця — 56 000 доларів;

Одеса — 51 000 доларів.

Якщо розглядати придбання квартири з початковим внеском 20%, парі потрібно заздалегідь накопичити:

Київ — 13 340 доларів;

Львів — 15 000 доларів;

Вінниця — 11 200 доларів;

Одеса — 10 200 доларів.

Це лише перший внесок. Остаточна сума залежатиме від умов банку, вартості конкретного об'єкта та додаткових витрат під час оформлення угоди.

Який дохід потрібен для виплати іпотеки

У жовтні 2026 року уряд запровадив у програмі єОселя окрему модель кредитування молодих родин. Вона передбачає ставку 7% річних протягом перших трьох років, 10% — із четвертого до десятого року та 12% — починаючи з одинадцятого року.

За умови початкового внеску 20% та строку кредитування 20 років щомісячний платіж залежатиме від вартості квартири, суми кредиту та процентної ставки. Тому перед оформленням іпотеки парі потрібно оцінити не лише можливість сплачувати кредит зараз, а й майбутнє збільшення платежу.

Варто враховувати, що право на участь у програмі залежить від відповідності встановленим вимогам, а остаточне рішення щодо кредиту ухвалює банк. Для позичальників віком від 18 до 25 років включно передбачена можливість початкового внеску від 10%, тоді як у наведеному порівнянні використано 20%.

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, які нові правила продажу нерухомості запрацювали в Україні. Зміни стосуються оцінювання квартир, будинків і земельних ділянок. Власникам житла варто враховувати нові вимоги перед укладанням угоди.

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