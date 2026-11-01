Пошкоджений будинок Фото: Новини.LIVE

Якщо російські обстріли пошкодили квартиру або будинок, власником якого є безвісти зниклий військовослужбовець, його родина не обов'язково повинна чекати повернення захисника, щоб подбати про нерухомість. Закон дозволяє оформити опіку над майном зниклої людини, а призначений опікун може звернутися по державну компенсацію на ремонт житла.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на постанову Кабінету Міністрів України №296.

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Чи може родина отримати компенсацію за пошкоджене житло військового

Така можливість передбачена законодавством. Якщо власник нерухомості має статус особи, зниклої безвісти за особливих обставин, отримувачем компенсації за пошкоджене житло в межах програми "єВідновлення" може бути призначений опікун над його майном.

Це правило закріплене постановою Кабінету Міністрів України №296 від 14 березня 2025 року. Нею внесли зміни до порядку надання компенсації за пошкоджені внаслідок російської агресії об'єкти нерухомості.

Важливо, що родичі не отримують право розпоряджатися квартирою чи будинком лише через родинні зв'язки. Спочатку потрібно офіційно оформити опіку над майном військовослужбовця. Водночас для цього не обов'язково чекати судового рішення про визнання людини безвісно відсутньою.

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Стаття 44 Цивільного кодексу України передбачає, що нотаріус може вжити заходів для встановлення опіки над майном особи, зниклої безвісти за особливих обставин, за заявою заінтересованої особи або органу опіки та піклування.

Хто може стати опікуном майна військовослужбовця

Опікуном може бути повнолітня дієздатна людина, яка надала письмову згоду. Найчастіше це хтось із близьких родичів або членів сім'ї військового. Зокрема, право звернутися мають чоловік або дружина, батьки, діти, рідні брати та сестри, дідусь, бабуся, онуки, усиновлювачі та усиновлені.

Також звернутися може людина, яка спільно проживала зі зниклим, вела спільне господарство та мала взаємні права й обов'язки, або інша особа з підтвердженим майновим інтересом.

Важливо розуміти, що опіка не означає перехід права власності на квартиру чи будинок до родича. Опікун лише управляє нерухомістю в інтересах її власника та виконує передбачені законом повноваження.

Які документи потрібні для оформлення опіки

Щоб розпочати процедуру, потрібно звернутися до нотаріуса із заявою про встановлення опіки над майном безвісти зниклої людини.

Для цього необхідно підготувати паспорт заявника та ідентифікаційний код, витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, документи про родинні зв'язки, підтвердження останнього місця проживання військовослужбовця та документи, що засвідчують право власності зниклого на нерухомість.

Після перевірки документів нотаріус організовує опис майна та складає відповідний акт. За результатами процедури заявник отримує свідоцтво про призначення опікуна над майном. Цей документ підтверджує повноваження людини представляти майнові інтереси зниклого військового.

Звертатися потрібно до нотаріуса за останнім місцем проживання військовослужбовця. Якщо воно невідоме, опіку оформлюють за місцем розташування нерухомості або її основної частини.

Як отримати компенсацію за пошкоджене житло

Після отримання свідоцтва про призначення опікуна можна переходити до оформлення державної допомоги. Для цього необхідно скористатися програмою "єВідновлення".

Перед поданням заяви варто перевірити, чи внесені відомості про право власності військовослужбовця до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Також потрібно переконатися, що пошкодження зафіксовані належним чином.

Спочатку необхідно подати повідомлення про пошкоджене майно через портал або застосунок "Дія", ЦНАП чи нотаріуса, якщо цього не зробили раніше. Потім підготувати свідоцтво про призначення опікуна та документи на нерухомість і подати заяву на компенсацію.

Після цього спеціальна комісія перевіряє документи, оглядає пошкоджене житло та визначає обсяг необхідного ремонту. За результатами перевірки ухвалюють рішення про надання компенсації та її розмір.

Заяву на державну допомогу можна подати через доступні канали програми: портал або застосунок "Дія", ЦНАП чи нотаріуса. У випадку з нерухомістю безвісти зниклого військового потрібно підтвердити повноваження опікуна відповідним свідоцтвом.

За яких умов держава виплатить гроші на ремонт

Сам факт пошкодження нерухомості не гарантує автоматичного отримання компенсації. Для участі в програмі житло має відповідати встановленим вимогам.

Зокрема, воно повинно бути пошкоджене внаслідок бойових дій після 24 лютого 2022 року, розташовуватися на території, яка не є тимчасово окупованою та де не ведуться активні бойові дії, а також підлягати відновленню. Останнє має підтвердити спеціальна комісія.

Розмір допомоги визначають після обстеження нерухомості. Кошти нараховують на спеціальну картку "єВідновлення", а використати їх можна для придбання будівельних матеріалів та оплати ремонтних послуг у межах програми.

Якщо сума компенсації становить від 200 тисяч гривень, її виплачують двома частинами: спочатку 70%, а решту — після подання звіту про проміжні ремонтні роботи та придбані матеріали.

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