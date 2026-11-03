Строители возводят дом. Фото: УНИАН

Собственный дом в Украине нельзя строить исключительно на основании права собственности на землю. Перед началом работ необходимо проверить целевое назначение участка, оформить строительный паспорт или предусмотренную законом альтернативу и зарегистрировать уведомление о начале строительства. После завершения работ дом необходимо ввести в эксплуатацию и оформить право собственности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ДИАМ.

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Для индивидуального жилого дома площадью до 500 кв. м и не выше двух этажей без учета мансарды можно воспользоваться процедурой строительства на основании строительного паспорта. Она предусматривает несколько последовательных этапов — от оформления земельного участка до государственной регистрации недвижимости.

1. Проверить документы на земельный участок

Прежде всего заказчик должен быть собственником или пользователем земельного участка. Право на него должно быть надлежащим образом оформлено, а сама земля — иметь кадастровый номер.

Важно также проверить целевое назначение участка. Для строительства индивидуального жилого дома оно должно предусматривать возможность возведения и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений на приусадебном участке.

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Если земля находится в совместной собственности, для оформления строительных документов может потребоваться согласие совладельцев.

2. Оформить строительный паспорт или схему застройки

Следующий этап — получение строительного паспорта застройки земельного участка. Для этого необходимо обратиться в уполномоченный орган градостроительства и архитектуры по месту нахождения земельного участка. Подать заявление можно через портал Дія или ЦНАП.

Строительный паспорт определяет требования к размещению и строительству индивидуального жилого дома. По информации ДИАМ, во время военного положения для отдельной категории объектов площадью до 200 кв. м можно воспользоваться альтернативой — схемой застройки земельного участка.

Эти документы не являются взаимозаменяемыми во всех случаях: строительный паспорт действует на постоянной основе, а схема намерений застройки предусмотрена как временная альтернатива на период военного положения.

3. Подать уведомление о начале строительных работ

После получения необходимого документа необходимо зарегистрировать уведомление о начале выполнения строительных работ. Его подают в соответствующий орган государственного архитектурно-строительного контроля через портал Дія или ЦНАП.

В уведомлении указывается информация о заказчике, земельном участке и будущем объекте. Приступать к строительным работам можно после регистрации уведомления. Сама по себе подача заявления без его регистрации не дает права начинать строительство.

4. Начать строительство

После регистрации уведомления заказчик может возводить дом самостоятельно или привлечь подрядную организацию. В любом случае работы должны соответствовать строительному паспорту или схеме застройки, а также другим требованиям законодательства.

Если строительство будет выполнять подрядчик, условия сотрудничества и ответственность сторон целесообразно закрепить договором. В ходе работ важно не отступать от зарегистрированных параметров объекта без надлежащего оформления изменений.

5. Провести техническую инвентаризацию

По завершении строительства необходимо заказать техническую инвентаризацию объекта. Ее проводит специалист, имеющий соответствующую квалификацию. По результатам составляется технический паспорт дома.

Сведения о технической инвентаризации должны быть внесены в Реестр строительной деятельности. Документ понадобится для дальнейшего оформления готовности дома к эксплуатации.

6. Ввести дом в эксплуатацию

Следующий шаг — оформить приемку завершенного строительства объекта в эксплуатацию. Для этого заказчик подает декларацию о готовности объекта к эксплуатации в соответствующий орган государственного архитектурно-строительного контроля.

Сделать это можно через портал Дія или ЦНАП. После регистрации декларации дом считается принятым в эксплуатацию, а владелец может приступить к оформлению права собственности.

7. Зарегистрировать право собственности на дом

Завершающий этап — государственная регистрация права собственности на вновь построенную недвижимость. Для этого необходимо обратиться к государственному регистратору или нотариусу и подать необходимые документы, в частности сведения о приеме дома в эксплуатацию.

После внесения информации в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество владелец получает выписку, подтверждающую зарегистрированное право собственности на дом.

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