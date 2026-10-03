Дача в Німеччині не для постійного проживання: що дозволено власникам і за яке порушення можна втратити ділянку

Будинки біля річки в Німеччині. Фото: magnific.com

У Німеччині садова ділянка для відпочинку не означає, що в будинку на ній можна жити цілий рік. У популярних Kleingarten, які нагадують українські дачі, дозволено проводити час і навіть ночувати, але перетворити садовий будинок на постійне житло не можна.

Про це розповідає Новини.LIVE із посиланням на Mietrecht.

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Німецька дача має інше призначення

Kleingarten у Німеччині створені передусім для садівництва та відпочинку. На такій ділянці може стояти невеликий будинок, який називають Laube.

За законом його площа може становити до 24 квадратних метрів, але сама споруда не повинна бути облаштована як повноцінне житло.

Тому на такій дачі можна провести вихідні, попрацювати в саду або переночувати. А от зробити з неї місце постійного проживання вже не можна.

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Навіть якщо в будинку є електрика, вода, кухня, санвузол чи спальне місце, це саме по собі не перетворює його на житлову нерухомість.

Важливим залишається юридичне призначення ділянки та самого будинку. Якщо людина фактично використовує Laube як постійне житло, це може порушувати правила Kleingarten.

Саме тому зовні така дача може нагадувати маленький будинок, але юридично ним не бути.

Ночувати можна

Заборона стосується саме постійного проживання, а не звичайного відпочинку.

На садовій ділянці можна проводити час, займатися садівництвом та періодично залишатися на ніч. Mietrecht також зазначає, що закон не встановлює конкретної кількості ночей, після якої перебування автоматично вважається незаконним.

Водночас Laube не повинна бути облаштована таким чином, щоб фактично використовуватися як постійне житло.

Що загрожує тим, хто живе там постійно

Якщо власник або орендар використовує садовий будинок як постійне житло, йому можуть винести письмове попередження та вимагати припинити таке використання.

Якщо порушення не усунути, це може стати підставою для розірвання договору користування садовою ділянкою. Німецький закон прямо передбачає таку можливість після попередження, якщо Laube використовується для постійного проживання.

Тобто головний практичний ризик полягає не в автоматичному штрафі, а у втраті права користуватися ділянкою.

Чи допоможуть вода, світло та опалення

Наявність комунікацій сама по собі не робить садовий будинок житловим.

У будинку може бути електрика або вода, але це не змінює його юридичного статусу. Конкретні правила щодо комунікацій можуть залежати від договору, правил садового товариства та місцевих норм.

Тому облаштувати комфортний простір для відпочинку можна, але перетворення його на постійне житло не допускається лише через те, що будинок має всі побутові зручності.

Не кожна німецька дача має такі обмеження

Важливо не переносити це правило на всю заміську нерухомість Німеччини.

Kleingarten не те саме, що приватний заміський будинок або будинок вихідного дня. Для різних типів нерухомості діють різні правила використання.

Тому перед купівлею або орендою потрібно спочатку з'ясувати юридичний статус землі та будинку.

Що перевірити перед купівлею

Для покупця це особливо важливо, якщо невеликий будинок продають за привабливою ціною. Навіть наявність кухні, санвузла, спальні та опалення не гарантує, що в ньому можна жити цілий рік.

Перед угодою варто перевірити статус земельної ділянки, призначення будинку, правила конкретного садового товариства та документи на споруду.

Є також винятки для деяких старих садових будинків, які історично мали законне право на житлове використання.

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