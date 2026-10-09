Приватизували будинок: кому належить укриття за законом

Відчинене укриття в будинку. Фото: Новини.LIVE

Якщо будівлю приватизували, це не означає, що її новий власник автоматично отримав право на укриття всередині. Верховний Суд розглянув справу, у якій протирадіаційне укриття передали приватній компанії разом із майном підприємства. Однак такі захисні споруди не можна приватизувати, якщо вони за законом мають залишатися у державній або комунальній власності.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Офіс Генерального прокурора України.

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Чому укриття не стало власністю

Укриття належало державі, але було закріплене за державним підприємством. Після приватизації підприємства захисна споруда опинилася серед майна, яке згодом перейшло до приватної компанії.

Прокуратура оскаржила передачу укриття. Причина в тому, що за законом такі захисні споруди не можна продавати або передавати у приватну власність лише тому, що приватизували підприємство, за яким вони були закріплені.

16 вересня 2026 року Велика Палата Верховного Суду підтримала позицію прокуратури. Суд підтвердив, що приватизація підприємства сама по собі не дає права стати власником укриття, яке не підлягало приватизації.

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Чи може укриття належати власнику будівлі

Навіть якщо укриття розташоване в приватизованій будівлі, воно може залишатися у державній або комунальній власності. Усе залежить від того, який статус має приміщення та кому воно належало раніше.

Це не означає, що всі підвали або приміщення під будинками належать державі. Йдеться саме про захисні споруди, які мають відповідний статус і за законом не підлягають приватизації.

Тому під час купівлі або приватизації будівлі важливо перевіряти документи не лише на нерухомість, а й на укриття, якщо воно там є. Сам факт, що захисна споруда розташована всередині будівлі, ще не підтверджує право власності на неї.

Хто має утримувати укриття

Право власності та обов’язки з утримання захисної споруди — не одне й те саме. Укриття може перебувати на балансі підприємства або бути передане йому на утримання, однак це саме по собі не підтверджує право власності на нього.

Тому під час приватизації або придбання нерухомості важливо перевіряти документи не лише на саму будівлю, а й на розташовані в ній захисні споруди. Якщо укриття має окремий правовий статус і не підлягає приватизації, його включення до складу майна не означає, що воно законно перейшло новому власнику.

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