Разрушенный дом после обстрела. Фото: Новини.LIVE

Квартира или дом были повреждены в результате российского обстрела, но жильцы не могут оформить компенсацию из-за отсутствия права собственности. В то же время приватизировать жилье, признанное аварийным, по действующим правилам также проблематично. Законопроект №16012 призван устранить это препятствие и открыть путь к государственной помощи пострадавшим.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Кабинет Министров Украины.

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Почему жильцы неприватизированного жилья попадают в ловушку

В Украине есть квартиры и дома государственного жилищного фонда, в которых люди проживают годами, но так и не оформили право частной собственности. Такое жилье остается в государственной или коммунальной собственности, а жильцы пользуются им на законных основаниях как арендаторы.

Проблема возникает, когда жилье получает повреждения в результате боевых действий, а впоследствии его признают аварийным. Согласно действующим правилам, аварийное состояние жилья может стать препятствием для приватизации. В то же время сам факт проживания в квартире не делает человека ее владельцем.

В результате жильцы оказываются в ситуации, когда не могут оформить жилье в собственность из-за его состояния, но и не имеют надлежащего статуса для получения компенсации за разрушенную недвижимость.

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Эта проблема касается не только квартир в многоэтажных домах, но и частных домов, которые относятся к государственному жилищному фонду и не были приватизированы.

Что предлагает изменить законопроект № 16012

Правительственный законопроект предусматривает изменение статьи 2 Закона Украины "О приватизации государственного жилищного фонда". Его цель — устранить правовое препятствие, из-за которого жильцы не могут приватизировать жилье, поврежденное или уничтоженное в результате российской агрессии и признанное аварийным.

Как сообщил 16 октября министр по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Виталий Безгин, изменения должны позволить приватизировать такое жилье на подконтрольных Украине территориях. После оформления права собственности люди смогут обращаться за компенсацией в соответствии с действующими механизмами.

По словам министра, необходимые наработки для внесения изменений в подзаконные акты уже имеются. Однако практический механизм смогут запустить после принятия закона и подготовки соответствующих нормативных изменений.

Важно понимать: речь идет не об автоматическом предоставлении денег всем жильцам поврежденных домов. Законопроект призван устранить конкретное юридическое препятствие — невозможность приватизировать жилье из-за его аварийного состояния.

Почему без права собственности сложно получить компенсацию

Государственная программа "Восстановление" предусматривает компенсацию за поврежденное и уничтоженное в результате войны жилье. Однако для участия в программе необходимо подтвердить право на соответствующий объект недвижимости и выполнить другие установленные требования.

Если квартира или дом не приватизированы, у человека нет оформленного права собственности на них. Поэтому даже после потери жилья в результате обстрела возникают трудности с подтверждением права на компенсацию.

Законопроект №16012 должен помочь преодолеть этот барьер. Если изменения будут приняты и введена предусмотренная процедура, жильцы смогут оформить право собственности на соответствующее жилье, а затем обращаться за компенсацией.

При этом сама приватизация не гарантирует выплату. Решение будет зависеть от соответствия жилья и заявителя требованиям законодательства, документального подтверждения повреждений или уничтожения имущества и других условий программы.

Кого могут коснуться изменения

Прежде всего законопроект ориентирован на людей, которые проживали в неприватизированных квартирах или домах государственного жилищного фонда, а после российских обстрелов их жилье стало аварийным.

Потенциально это могут быть жильцы, которые:

годами проживают в государственном или коммунальном жилье, но не оформили его в частную собственность;

утратили возможность приватизировать квартиру или дом после того, как объект был признан аварийным из-за последствий войны;

не могут претендовать на компенсацию именно из-за отсутствия оформленного права собственности.

В то же время окончательные условия применения новых правил будут зависеть от принятого закона и порядка его реализации. Не стоит полагать, что изменения автоматически будут распространяться на любое аварийное жилье независимо от его статуса, местоположения или обстоятельств повреждения.

Можно ли приватизировать аварийную квартиру уже сейчас

По состоянию на 19 октября 2026 года законопроект № 16012 еще не принят. По данным Верховной Рады, документ находится на рассмотрении в комитете, поэтому предложенные изменения пока не действуют.

Жильцам неприватизированного жилья не стоит рассчитывать, что сам анонс законопроекта уже дает основания для приватизации аварийного жилья или гарантирует компенсацию.

Зато можно заранее подготовить документы, подтверждающие право пользования жильем, в частности ордер или договор найма, а также имеющиеся документы о повреждениях дома или квартиры. Если жилье пострадало от обстрела, важно сохранить акты обследования, фотографии и другие доказательства его состояния.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько стоит оформить право собственности на квартиру в Украине в 2026 году. Наличие надлежащих документов и государственная регистрация права собственности важны для полноценного распоряжения недвижимостью. Это также помогает избежать юридических сложностей, когда нужно подтвердить свои права на жилье.

Также Новини.LIVE объясняли, как подтвердить право собственности на квартиру, если документы на нее утеряны. Отсутствие оригиналов не всегда означает утрату права на недвижимость, ведь информацию можно проверить в государственных реестрах или восстановить документы. Важно выяснить, какие подтверждающие документы сохранились и какой порядок восстановления подходит в конкретной ситуации.