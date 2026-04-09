Будинок Роберта Дауні-молодшого здивував дизайнів футуристичним інтер’єром (фото)

Роберт Дауні-молодший.

Сучасний дизайн дедалі частіше відходить від суворих правил, і приклад будинку Роберта Дауні-молодшого це лише підтверджує. Його дім у Малібу став одним із найобговорюваніших серед дизайнерів. Головна причина — сміливі рішення, які ще недавно вважалися помилкою. Але саме вони й формують нові тренди.

Футуристичний будинок актора виглядає як простір із майбутнього, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання Homes & Gardens.

Плавні форми, незвичні силуети та продумана кольорова палітра створюють ефект цілісності. Інтер’єри, розроблені студією Fox-Nahem, поєднують нейтральну базу з яскравими акцентами, які додають динаміки, але не перевантажують простір.

Найбільше уваги привернула тераса з рожевими стільцями. Раніше цей колір вважали ризикованим і навіть застарілим для вулиці. Проте в цьому випадку він виглядає стримано і елегантно. Завдяки нейтральному фону меблі не "кричать", а стають акцентом.

Рожеві садові меблі в інтер’єрі

Експерти зазначають, що у квітні 2026 року такий підхід виглядає максимально актуально.

"Рожеві садові меблі можуть вдихнути абсолютно нове життя в нудне патіо. Цей сплеск кольору гарантовано прикрасить ваш сад і створить веселу атмосферу, яка ідеально підходить для прийому друзів і літніх вечірок", — підкреслює Лі Третвей із Sustainable Furniture.

Секрет успіху — умінні дати яскравому елементу простір для "дихання" без зайвої візуальної конкуренції.

"Щоб меблі виглядали стильно, краще обирати приглушені відтінки рожевого або кораловий. Поєднання з нейтральними текстурами допомагає зберегти елегантність і не перевантажити простір", — пояснює Лі Третвей.

Патіо Роберта Дауні-молодшого. Фото: foxnahem/Instagram

Як вибрати вуличні меблі для тераси

Щоб повторити успіх зірки та не перетворити двір на дитячу кімнату, варто дослухатися до професійних порад.

"Щоб ваші садові меблі залишалися шикарними та класичними, корисно вибрати більш приглушений відтінок рожевого або кораловий колір, на відміну від яскраво-рожевого, який іноді може бути занадто важким", — каже Лі Третвей.

Для ідеальної картинки варто поєднувати таку базу з нейтральними аксесуарами: світлими килимами або кремовими подушками, що допоможе врівноважити сміливість кольору.

Зараз, коли сади починають активно квітнути, рожеві тони ідеально резонують з природною флорою. Якщо ви готові до експериментів, Лі Третвей радить поєднувати їх з бірюзовим або жовтим, щоб створити грайливий, але високий дизайн, який перетворить звичайне заднє подвір’я на справжній притулок для натхнення.

