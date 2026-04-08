Головна Ринок нерухомості Маєток Джонні Деппа: в чому унікальність будинку зірки (фото)

Маєток Джонні Деппа: в чому унікальність будинку зірки (фото)

Дата публікації: 8 квітня 2026 20:08
Старовинний маєток Джонні Деппа в Англії: який вигляд має будинок (фото)
Джонні Депп та його будинок в Англії. Фото: Reuters, Daily Mail. Колаж: Новини.LIVE

Голлівудські зірки все частіше шукають спокій за межами великих міст. Джонні Депп не став винятком і обрав життя в англійській глибинці. Його новий дім — це не просто житло, а місце, де поєдналися історія, природа і приватність. 

Саме ці фактори зараз визначають вибір нерухомості серед знаменитостей, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Daily Mail.

Де живе Джонні Депп 

Актор оселився у селі Водгерст у Східному Сассексі. Це невелика місцевість із повільним ритмом життя, де майже немає туристичного напливу. За словами місцевих, Деппа часто бачать на звичайних прогулянках і в невеликих крамницях. Він свідомо обрав місце, де можна залишатися непомітним.

Будинок, у якому живе актор, збудований ще у 1850-х роках. Це великий вікторіанський особняк із десятьма спальнями. В’їзд прикрашають масивні ковані ворота, а до будинку веде довга гравійна алея. Архітектура зберегла старовинний стиль, що робить маєток схожим на декорацію до історичного фільму.

Що є на території маєтку

Територія маєтку продумана як окремий світ. Тут є великий сад із фруктовими деревами, відкритий амфітеатр і кілька будинків для персоналу. 

Також облаштована тераса з видом на пагорби Сассексу. 

  Особняк Джонні Деппа в Англії. Фото: Daily Mail
    Особняк Джонні Деппа в Англії. Фото: Daily Mail
    Особняк Джонні Деппа в Англії. Фото: Daily Mail
    Особняк Джонні Деппа в Англії. Фото: Daily Mail
За оцінками рієлторів, оренда такого об’єкта може коштувати від 40 до 50 тисяч доларів на місяць. Власницею будинку є британська мільйонерка Пруденс Воттс. 

Як повідомляли Новини.LIVE, маєток Мар-а-Лаго вже давно став візитівкою флоридського Палм-Біч, перетворившись із розкішного курорту для обраних на головну цитадель Дональда Трампа. Цей приватний клуб є не просто його офіційною резиденцією, а справжнім епіцентром американського політичного життя.

Також Новини.LIVE розповідали, що золото в інтер’єрі часто асоціюється з надмірною пишністю, проте у будинку Сільвестра Сталлоне воно виглядає зовсім інакше. Замість кричущої розкоші цей метал тут створює атмосферу стриманої елегантності, де кожна деталь стає тонким і влучним акцентом.

Катерина Балаєва - редактор, оглядач ринку нерухомості
Катерина Балаєва
