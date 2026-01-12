Відео
Головна Ринок нерухомості Їдальня Двейна Джонсона — що вразило дизайнерів (фото, відео)

Їдальня Двейна Джонсона — що вразило дизайнерів (фото, відео)

Дата публікації: 12 січня 2026 20:12
Інтер'єр в їдальні Двейна "Скелі" Джонсона — яка деталь вразила дизайнерів (фото, відео)
Двейн "Скеля" Джонсон. Фото: Reuters

Їдальня Двейна "Скелі" Джонсона на перший погляд може здатися навіть надто стриманою. Спокійні кольори, відсутність зайвого пафосу — здавалося б, нічого особливого в інтер'єрі. Проте дизайнери по всьому світу вхопилися за одну деталь, яка буквально "тримає" на собі весь інтер’єр. 

Мова про масштабний пейзаж над каміном, пише видання Homes & Gardens. Це не просто декор, це смисловий центр, який диктує настрій усьому простору.

Читайте також:

Сила масштабу у дизайні

Весь секрет тут у пропорціях. Величезне полотно займає майже всю площу над камінною полицею, але воно не "душить" кімнату. Навпаки, картина додає простору глибини, роблячи його візуально дорожчим і водночас затишним. 

 

Їдальня Двейна Джонсона — що вразило дизайнерів (фото, відео) - фото 1
Їдальня Двейна "Скелі" Джонсона. Фото: therock/Instagram

Це той рідкісний випадок, коли розмір працює на гармонію, а не на демонстрацію розкоші.

Як обрати картину для їдальні

Мистецтво в домі — річ тонка. Хоча суворих канонів немає, експерти радять орієнтуватися на пропорції: картина має заповнювати від 2/3 до 3/4 вільної площини стіни над меблями. Якщо взяти меншу — вона "загубиться", більшу — створить відчуття тисноти.

 

Їдальня Двейна Джонсона — що вразило дизайнерів (фото, відео) - фото 2
Двейн "Скеля" Джонсон у їдальні. Фото: therock/Instagram

Дизайнерка Джозефіна Зентнер, чиї поради часто стають орієнтиром для декораторів, наголошує на важливості внутрішнього відгуку.

"Обирайте роботи, які відгукуються особисто вам. Не тренди роблять колекцію цінною, а емоційний зв'язок із мистецтвом", — каже вона.

Чому пейзажі завжди працюють в інтерєрі

Вибір Джонсона на користь природи — стратегічно правильний. Пейзажі ніколи не виходять з моди, вони заспокоюють і додають інтер’єру певної позачасовості. 

"Для спокійних нейтральних просторів варто обирати мінімалістичне або абстрактне мистецтво в м’яких тонах чи монохромі", — дає підказку Зентнер.

Мистецтво пропорцій

Зрештою, їдальня Двейна Джонсона вчить нас головному: один правильно підібраний об’єкт може змінити архітектуру кімнати краще, ніж дорогий ремонт. Головне — вгадати з розміром.

"Занадто мала робота губиться на великій стіні, а надто велика може перевантажити простір", — зазначає Зентнер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Саме це бездоганне відчуття міри перетворило звичайну обідню зону на зразок стилю, який залишиться актуальним і через десять років.

Раніше ми розповідали, в чому унікальність вітальні Марка Цукерберга. А також, як Кайлі Міноуг створила ідеальну кухню.

ремонт Двейн Джонсон закордонні зірки Дизайн зона комфорту
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
