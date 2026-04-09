Дом Роберта Дауни-младшего удивил дизайнов футуристическим интерьером (фото)

Роберт Дауни-младший.

Современный дизайн все чаще отходит от строгих правил, и пример дома Роберта Дауни-младшего это лишь подтверждает. Его особняк в Малибу стал одним из самых обсуждаемых среди дизайнеров. Главная причина — смелые решения, которые еще недавно считались ошибкой. Но именно они и формируют новые тренды.

Футуристический дом актера выглядит как пространство из будущего, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Homes & Gardens.

Плавные формы, необычные силуэты и продуманная цветовая палитра создают эффект целостности. Интерьеры, разработанные студией Fox-Nahem, сочетают нейтральную базу с яркими акцентами, которые добавляют динамики, но не перегружают пространство.

Больше всего внимания привлекла терраса с розовыми стульями. Раньше этот цвет считали рискованным и даже устаревшим для улицы. Однако в этом случае он выглядит сдержанно и элегантно. Благодаря нейтральному фону мебель не "кричит", а становится акцентом.

Розовая садовая мебель в интерьере

Эксперты отмечают, что в апреле 2026 года такой подход выглядит максимально актуально.

Читайте также:

"Розовая садовая мебель может вдохнуть совершенно новую жизнь в скучное патио. Этот всплеск цвета гарантированно украсит ваш сад и создаст веселую атмосферу, которая идеально подходит для приема друзей и летних вечеринок", — подчеркивает Ли Третвей из Sustainable Furniture.

Секрет успеха — умение дать яркому элементу пространство для "дыхания" без лишней визуальной конкуренции.

"Чтобы мебель выглядела стильно, лучше выбирать приглушенные оттенки розового или кораллового. Сочетание с нейтральными текстурами помогает сохранить элегантность и не перегрузить пространство", — объясняет Ли Третвей.

Патио Роберта Дауни-младшего.

Как выбрать уличную мебель для террасы

Чтобы повторить успех звезды и не превратить двор в детскую комнату, стоит прислушаться к профессиональным советам.

"Чтобы ваша садовая мебель оставалась шикарной и классической, полезно выбрать более приглушенный оттенок розового или коралловый цвет, в отличие от ярко-розового, который иногда может быть слишком тяжелым", — говорит Ли Третвей.

Для идеальной картинки стоит сочетать такую базу с нейтральными аксессуарами: светлыми коврами или кремовыми подушками, что поможет уравновесить смелость цвета.

Сейчас, когда сады начинают активно цвести, розовые тона идеально резонируют с природной флорой. Если вы готовы к экспериментам, Ли Третвей советует сочетать их с бирюзовым или желтым, чтобы создать игривый, но высокий дизайн, который превратит обычный задний двор в настоящее убежище для вдохновения.

