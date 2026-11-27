Самый длинный жилой дом в мире. Фото: Polsat News

В Европе находится жилой дом длиной 1,1 км, вдоль которого расположены сразу четыре трамвайные остановки. В комплексе насчитывается более 1 300 квартир, собственные парки, сады и инфраструктура для жильцов. Здание было построено почти сто лет назад, но до сих пор остается одним из символов модернистской архитектуры.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Polsat News.

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Где находится самый длинный жилой дом в мире

Карл-Маркс-Хоф (Karl-Marx-Hof) расположен в районе Деблинг на севере Вены, Австрия. Его официальная длина составляет 1 100 метров. Масштаб сооружения настолько велик, что вдоль него расположены четыре остановки трамвайного маршрута.

Строительство комплекса продолжалось с 1927 по 1930 год. Проект разработал архитектор Карл Эн, ученик известного австрийского архитектора Отто Вагнера.

Здание было построено в рамках масштабной жилищной программы Вены. В 1923–1934 годах в городе построили более 61 тысячи коммунальных квартир. Этот период вошёл в историю под названием "Красная Вена", а Карл-Маркс-Хоф стал одним из его главных архитектурных символов.

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Что находится внутри огромного жилого комплекса

Карл-Маркс-Гоф задумывался как самодостаточный городок, где жители могли получать основные услуги, не покидая территорию. Поэтому при строительстве здесь предусмотрели:

прачечные;

детские сады и ясли;

библиотеку;

стоматологический кабинет;

медицинские помещения;

залы для проведения мероприятий;

рестораны.

Здание имеет от трех до шести этажей. В квартирах предусмотрены собственные туалеты и доступ к водопроводу, хотя отдельных ванных комнат не было. Для того времени важным преимуществом стало и электрическое освещение в каждом помещении.

Часть квартир получила балконы, которые в первой половине XX века считались признаком комфорта и благосостояния.

Сколько места занимают парки и сады

Несмотря на огромную протяженность, жилая застройка занимает лишь 18,5 % всей территории комплекса. Остальное пространство отведено под четыре внутренних двора, парки и сады.

Центральный парк занимает более 10 тысяч квадратных метров. Таким образом, архитекторы совместили масштабную жилую застройку с обширными открытыми пространствами для отдыха.

Внешний вид здания также выделяется. Красные фасады, массивные крылья, арки и башни напоминают крепость. Из-за этого Карл-Маркс-Гоф получил неофициальное название "Красная крепость".

Фасад украшают четыре скульптуры работы Йозефа Франца Ридля. Они символизируют свободу, заботу, образование и физическую культуру.

Что произошло с зданием за почти 100 лет

История комплекса связана и с политическими событиями Австрии. В феврале 1934 года на его территории происходили бои во время гражданского противостояния. Здание обстреливали артиллерией, из-за чего оно получило серьёзные повреждения, но устояло.

Масштабную реконструкцию провели в 1989–1992 годах. После ремонта комплекс продолжил выполнять жилую функцию.

Сегодня квартиры Карл-Маркс-Гоф остаются в собственности города. Всего их более 1 300, а проживать в них могут около 5 тысяч человек.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Европе можно приобрести целый замок по цене двухкомнатной квартиры. Самые доступные поместья предлагаются в Польше, Германии и других странах, но часть из них требует масштабной реставрации. Стоимость восстановления таких объектов иногда в десятки раз превышает цену покупки

Также мы писали, что в Италии можно приобрести дом всего за 1 евро. Такие предложения действуют в небольших городках, где местные власти пытаются вернуть к жизни заброшенную недвижимость. Однако покупатели должны самостоятельно оплатить реконструкцию и выполнить требования муниципалитета.