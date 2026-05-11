Ціни на квартири на вторинці в Україні: в якому місті житло подорожчало на третину

Попри всі виклики, попит на готове житло в Україні залишається стабільно високим, особливо в регіонах, які вважаються відносно безпечними або мають розвинену інфраструктуру. Динаміка цін за останній рік виявилася нерівномірною, проте загальний тренд на здорожчання охопив майже всю територію країни.

Редакція Новини.LIVE з посиланням на дані профільного порталу ЛУН розповідає, як змінились ціни на 2-кімнатні квартири на вторинному ринку.

Найдорожчі міста для купівлі квартири

Столиця традиційно очолює рейтинг з медіанною ціною 116 000 доларів за двокімнатну квартиру. За рік ціни в Києві додали 16%.

Слідом за ним впевнено йде Львів, де за двушку просять у середньому 102 000 доларів. Західний хаб продемонстрував ріст на 11%, що зумовлено високим внутрішнім попитом. Також у лідерах опинився Ужгород з позначкою 95 600 доларів та приростом у 10%.

Стрибок цін у Тернополі

Найбільший стрибок зафіксували у Тернополі — саме тут зафіксовано рекордний приріст ціни на рівні 32%. Тепер медіанна вартість двокімнатної квартири в цьому місті сягає 75 000 доларів. Такий "вибух" цін вивів Тернопіль у топ міст, випередивши навіть Вінницю (73 000 доларів) та Одесу (68 600 доларів).

Також помітне зростання продемонстрували Суми (+19%) та Чернівці (+16%), де ринок намагається наздогнати західні області.

Де квартири залишилися найдешевшими

На протилежному боці цінової шкали знаходяться прифронтові регіони. Найнижчу ціну на 2-кімнатні квартири зафіксовано в Запоріжжі — лише 22 600 доларів. До того ж це єдине велике місто, де ціна за рік не зросла, а навпаки впала на 2%.

Також до списку найдоступніших міст потрапили Миколаїв (32 900 доларів), Суми (37 000 доларів) та Харків (39 000 доларів). В останньому, попри складну ситуацію, ціни навіть змогли підрости на 8%, що вказує на незламність місцевого ринку.

Ціни у центральних областях

Середній ціновий сегмент наразі зосереджений у центрі та на півночі. У Полтаві та Черкасах житло коштує від 55 000 до 65 500 доларів. Ці регіони демонструють впевнений ріст у межах 11-13%, що робить їх "золотою серединою" для тих, хто шукає баланс між вартістю та комфортом.

Кропивницький з ціною 45 000 доларів також залишається привабливим варіантом для стабільного вкладення коштів у власні стіни.

Як повідомляли Новини.LIVE, купівля квартири на вторинці в Україні все ще нагадує лотерею, де за ошатним фасадом і вигідним цінником нерідко ховаються судові тяганини або приховані обтяження. Замість того щоб миттєво віддавати завдаток, варто зосередитися на прискіпливому аудиті об’єкта, адже юридична чистота документів важить значно більше, ніж свіжі шпалери.

Також Новини.LIVE розповідали, що часто новоспечені власники стикаються з неприємним сюрпризом вже після укладання угоди, виявляючи в купленому помешканні "забутих" мешканців. Оскільки на вторинному ринку такі випадки не рідкість, покупці цілком обґрунтовано побоюються зайвих витрат на комуналку та юридичних перепон, що заважають вільно користуватися нерухомістю.