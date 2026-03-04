Відео
Головна Ринок нерухомості Будівництво на ділянці — що можно зводити без дозволу у 2026 році

Будівництво на ділянці — що можно зводити без дозволу у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 4 березня 2026 06:12
Що можна будувати на власній ділянці без дозволу у 2026 році
Що можна будувати на ділянці без дозволу. Фото: Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Кожен власник земельної ділянки рано чи пізно стикається з дилемою: чи треба бігти в ЦНАП, якщо хочеться просто поставити альтанку або навіс для авто? Коротка відповідь — ні, якщо ви не чіпаєте фундамент і несучі стіни.

Редакція Новини.LIVE розповідає, про що треба знати власникам при будівництві на власній землі.

Що можна будувати на ділянці без дозволу 

Головний документ, який дає нам "зелене світло" — це постанова Кабінету міністрів №406. У ній чітко прописано, що до об’єктів, які не потребують документів на будівництво та прийняття в експлуатацію, належать тимчасові споруди, які не мають заглиблених фундаментів, зокрема альтанки, павільйони, навіси, намети, садові меблі, теплиці, літні душові, туалети, колодязі

Які тимчасові споруди не потребують документів

Для закону різниця проста: якщо споруду можна розібрати й переставити в інший кут двору без її руйнування — це тимчасова споруда. Як тільки ви заливаєте бетонну "подушку" і ставите цегляні стіни, об’єкт автоматично підпадає під дію Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".

Згідно з цим законом, забудова має відбуватися за будівельним паспортом або повідомленням про початок робіт. Але якщо ви ставите збірний гараж на щебінь або легкі блоки — це ваша приватна справа, яка не потребує реєстрації в ДІАМ.

Правила забудови земельної ділянки 

Навіть якщо дозвіл не потрібен, це не означає, що можна будувати "що хочу і де хочу". Існують норми ДБН, за порушення яких сусіди можуть змусити вас знести споруду через суд.

  1. Дистанція. Господарські будівлі (сараї, курники) мають стояти мінімум за 1 метр від межі.
  2. Стічні води. Навіс або дах не повинні скидати дощову воду на сусідню ділянку.
  3. Безпека. Як каже закон, забудова здійснюється з "дотриманням державних будівельних норм". Тобто ваша альтанка не повинна закривати сонце сусідам або перекривати доступ до спільних комунікацій.

Що не можна робити на ділянці без дозволу 

Для того, щоб життя у приватному секторі не перетворилося на нескінченну судову тяганину, важливо дотримуватися правил добросусідства. Як зазначає юрист Олег Козляк у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, існують чіткі межі дозволеного.

"Не можна захоплювати чи використовувати частину ділянки сусіда без його згоди чи відповідного правового оформлення, адже будь-яке самовільне будівництво за межами своєї території легко оскаржити", - наголосив експерт.

Також варто зважати на висоту парканів та розташування споруд, оскільки закон забороняє створювати надмірну тінь чи перешкоджати природній вентиляції чужого подвір’я. 

Козляк підкреслює, що "не можна проводити будівництво чи зміну призначення землі, яка суттєво погіршує умови користування сусідською ділянкою", зокрема через шум, підтоплення або забруднення.

Перед встановленням нових навісів чи систем відеоспостереження найкраще укласти письмову угоду з власниками суміжних територій. Такий підхід допоможе зберегти нерви та уникнути звинувачень у порушенні прав на приватність чи вільне користування майном.

Як повідомлялось, облаштування межі між ділянками часто перетворюється на квест, особливо якщо ви плануєте поставити пасіку. Доводиться балансувати між вимогою закону не затінювати сусідів та необхідністю звести високий глухий паркан, аби бджоли не заважали оточуючим.

Також ми розповідали, що коли сусід копає колодязь буквально в парі метрів від вашого, це вже не просто сварка за межу, а ризик залишитися без краплі води. Глибша шахта поруч може легко "переманити" підземну жилу на себе, залишивши ваше джерело абсолютно сухим.

земля будівництво будинок власність документи на нерухомість
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
