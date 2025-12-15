Продаж земельної ділянки в Україні — що потрібно знати перед підписанням угоди

Продаж земельної ділянки — що варто врахувати перед угодою
В Україні продаж земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в Україні майже завжди починається не з нотаріуса, а з перевірки самої землі. Власнику варто заздалегідь з’ясувати, чи все гаразд із правовим статусом ділянки, чи є в неї кадастровий номер, чи відповідає цільове призначення реальному використанню та чи немає обмежень, які можуть зірвати угоду.
Для аграрних земель правило залишається незмінним: їх можуть купувати лише громадяни України, територіальні громади або держава, наголошують в адвокатському об’єднанні "Бачинський та партнери".
Які документи потрібні продавцю
На практиці продавцю земельної ділянки потрібно мати кілька ключових документів: підтвердження права власності, кадастровий номер та витяг із кадастру.
Якщо земля у спільній власності, без письмової згоди співвласників угоду не посвідчать. Для сільськогосподарських угідь також діє переважне право купівлі — це нюанс, про який теж часто забувають.
Юристи наголошують, що перед укладенням договору важливо зробити оцінку землі: її результати впливають на розрахунок податків. Нотаріус же працює тільки після того, як переконаний, що ділянка "чиста" — без арештів, спорів та інших заборон.
На що звернути увагу перед підписанням угоди
Покупцеві й продавцю варто ще раз звірити офіційні реєстраційні дані зі станом земельної ділянки в реальності.
Потрібно впевнитися, що:
- ділянка не перебуває під арештом і щодо неї немає судових спорів;
- немає обмежень у користуванні;
- цільове призначення відповідає тому, як земля фактично використовується.
Якщо на ділянці є будівлі, їхні права також мають бути зареєстровані. Часто сторони, щоб зафіксувати умови угоди та не втрачати час, спершу підписують попередній договір.
Пакет документів, який знадобиться нотаріусу
До стандартного набору входять:
- договір купівлі-продажу;
- правовстановлюючі документи;
- витяг із кадастру;
- довідка про те, що земля не є паєм;
- дані нормативної грошової оцінки;
- документи, що посвідчують особу;
- квитанції про сплату зборів.
Як проходить процедура продажу землі
Угода зазвичай складається з кількох послідовних кроків:
- перевірка документів на право власності;
- отримання витягу з кадастру;
- проведення оцінки;
- укладання попереднього договору (за потреби);
- підписання договору в нотаріуса;
- реєстрація права власності за покупцем.
Дотримання цих етапів суттєво зменшує ризики і допомагає уникнути конфліктів у майбутньому.
Як повідомлялось, в Україні приватизація та продаж земельних ділянок давно стали звичними процедурами, але на практиці часто виникають труднощі: сусіди можуть відмовлятися підписувати погодження або оскаржувати межі, а власникам доводиться витрачати час на врегулювання таких питань.
Окремо важливо пам’ятати про податкову дисципліну: прострочення сплати земельного податку автоматично створює борг, і на його погашення закон відводить 60 днів від моменту отримання податкового повідомлення.
