Україна
Продаж земельної ділянки — що варто врахувати перед угодою

Продаж земельної ділянки — що варто врахувати перед угодою

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 14:32
Продаж земельної ділянки в Україні — що потрібно знати перед підписанням угоди
Жінка на ділянці. Фото: Freepik

В Україні продаж земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в Україні майже завжди починається не з нотаріуса, а з перевірки самої землі. Власнику варто заздалегідь з’ясувати, чи все гаразд із правовим статусом ділянки, чи є в неї кадастровий номер, чи відповідає цільове призначення реальному використанню та чи немає обмежень, які можуть зірвати угоду.

Для аграрних земель правило залишається незмінним: їх можуть купувати лише громадяни України, територіальні громади або держава, наголошують в адвокатському об’єднанні "Бачинський та партнери".

Читайте також:

Які документи потрібні продавцю

На практиці продавцю земельної ділянки потрібно мати кілька ключових документів: підтвердження права власності, кадастровий номер та витяг із кадастру.

Якщо земля у спільній власності, без письмової згоди співвласників угоду не посвідчать. Для сільськогосподарських угідь також діє переважне право купівлі — це нюанс, про який теж часто забувають.

Юристи наголошують, що перед укладенням договору важливо зробити оцінку землі: її результати впливають на розрахунок податків. Нотаріус же працює тільки після того, як переконаний, що ділянка "чиста" — без арештів, спорів та інших заборон.

На що звернути увагу перед підписанням угоди

Покупцеві й продавцю варто ще раз звірити офіційні реєстраційні дані зі станом земельної ділянки в реальності.

Потрібно впевнитися, що:

  • ділянка не перебуває під арештом і щодо неї немає судових спорів;
  • немає обмежень у користуванні;
  • цільове призначення відповідає тому, як земля фактично використовується.

Якщо на ділянці є будівлі, їхні права також мають бути зареєстровані. Часто сторони, щоб зафіксувати умови угоди та не втрачати час, спершу підписують попередній договір.

Пакет документів, який знадобиться нотаріусу

До стандартного набору входять:

  • договір купівлі-продажу;
  • правовстановлюючі документи;
  • витяг із кадастру;
  • довідка про те, що земля не є паєм;
  • дані нормативної грошової оцінки;
  • документи, що посвідчують особу;
  • квитанції про сплату зборів.

Як проходить процедура продажу землі

Угода зазвичай складається з кількох послідовних кроків:

  • перевірка документів на право власності;
  • отримання витягу з кадастру;
  • проведення оцінки;
  • укладання попереднього договору (за потреби);
  • підписання договору в нотаріуса;
  • реєстрація права власності за покупцем.

Дотримання цих етапів суттєво зменшує ризики і допомагає уникнути конфліктів у майбутньому.

Як повідомлялось, в Україні приватизація та продаж земельних ділянок давно стали звичними процедурами, але на практиці часто виникають труднощі: сусіди можуть відмовлятися підписувати погодження або оскаржувати межі, а власникам доводиться витрачати час на врегулювання таких питань.

Окремо важливо пам’ятати про податкову дисципліну: прострочення сплати земельного податку автоматично створює борг, і на його погашення закон відводить 60 днів від моменту отримання податкового повідомлення.

земля ринок землі нерухомість документи власність
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
