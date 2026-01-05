Відео
Частка у квартирі — чи можна продати без згоди співвласників

Частка у квартирі — чи можна продати без згоди співвласників

Дата публікації: 5 січня 2026 06:12
Право власності на нерухомість — чи можна продати свою частку без згоди інших співвласників
В Україні нерухомість у спільній власності залишається одним із найконфліктніших питань на ринку. Подружжя, родичі чи спадкоємці роками користуються одним майном, але в певний момент постає практичне запитання — як розпорядитися своєю часткою і чи можна її продати без згоди інших. 

У найближчі роки такі спори лише частішатимуть, адже кількість об’єктів у спільній власності зростає, розповів юрист Олег Козляк у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн.

Читайте також:

Право власності на частку нерухомості в Україні

За Цивільним кодексом України спільна власність має дві форми — часткову та спільну сумісну. Як пояснює Козляк, у частковій власності кожен співвласник має чітко визначену частку, тоді як у спільній сумісній вона не встановлена до моменту поділу. Саме від цього залежатиме, які рішення можна буде ухвалювати надалі.

"Форма власності визначає обсяг прав співвласника і його можливості щодо продажу чи поділу майна", — наголосив юрист у коментарі Новини.LIVE.

Поділ нерухомості між співвласниками

Перш ніж говорити про продаж, варто розуміти доступні варіанти поділу майна. Існує кілька шляхів, і в майбутньому суди все частіше орієнтуватимуться саме на них:

  • за добровільною згодою співвласників із нотаріальним оформленням;
  • через виділ частки в натурі, якщо це технічно можливо;
  • шляхом визначення порядку користування, коли фізичний поділ неможливий.

"Якщо домовленості досягти не вдається, питання вирішується в судовому порядку", — зазначає Козляк.

Продаж частки нерухомості без згоди співвласників

У разі спільної часткової власності закон допускає продаж частки без прямої згоди інших. Однак тут діє важливе обмеження — переважне право купівлі. Це означає, що співвласники першими мають можливість викупити частку.

"Перед продажем власник зобов’язаний письмово повідомити інших співвласників про намір продажу, ціну та умови", — пояснює Козляк. 

Але лише якщо вони не скористалися своїм правом у встановлений строк, зазвичай протягом місяця, частку можна продати третій особі.

Раніше ми розповідали, чи треба перерахунок податку на нерухомість для співвласників житла. А також, чим відрізняються прописка та право власності на нерухомість.

