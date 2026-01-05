Право собственности на недвижимость — можно ли продать свою долю без согласия других совладельцев

Люди с документами. Фото: Freepik

В Украине недвижимость в совместной собственности остается одним из самых конфликтных вопросов на рынке. Супруги, родственники или наследники годами пользуются одним имуществом, но в определенный момент возникает практический вопрос — как распорядиться своей долей и можно ли ее продать без согласия других.

В ближайшие годы такие споры будут только учащаться, ведь количество объектов в общей собственности растет, рассказал юрист Олег Козляк в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн.

Право собственности на долю недвижимости в Украине

По Гражданскому кодексу Украины совместная собственность имеет две формы — долевую и общую совместную. Как объясняет Козляк, в долевой собственности каждый совладелец имеет четко определенную долю, тогда как в общей совместной она не установлена до момента раздела.

Именно от этого будет зависеть, какие решения можно будет принимать в дальнейшем.

"Форма собственности определяет объем прав совладельца и его возможности по продаже или разделу имущества", — отметил юрист в комментарии Новини.LIVE.

Раздел недвижимости между совладельцами

Прежде чем говорить о продаже, стоит понимать доступные варианты раздела имущества. Существует несколько путей, и в будущем суды все чаще будут ориентироваться именно на них:

по добровольному согласию совладельцев с нотариальным оформлением;

через выделение доли в натуре, если это технически возможно;

путем определения порядка пользования, когда физическое разделение невозможно.

"Если договоренности достичь не удается, вопрос решается в судебном порядке", — говорит Козляк.

Продажа доли недвижимости без согласия совладельцев

В случае общей долевой собственности закон допускает продажу доли без прямого согласия остальных. Однако здесь действует важное ограничение — преимущественное право покупки. Это означает, что совладельцы первыми имеют возможность выкупить долю.

"Перед продажей собственник обязан письменно уведомить других совладельцев о намерении продажи, цене и условиях", — объясняет Козляк.

Но только если они не воспользовались своим правом в установленный срок, обычно в течение месяца, долю можно продать третьему лицу.

