Чи можна виселити співвласника квартири в Україні у 2026 році

Коли квартира належить кільком людям, конфлікти виникають доволі часто. Однак українське законодавство однозначно стоїть на боці права власності. Якщо людина володіє навіть мінімальною часткою житла, вона має законне право перебувати у цій квартирі.

"Кожен із співвласників має право володіти та користуватися майном відповідно до його призначення", — зазначено у документі.

Це означає, що поки людина залишається власником частки, вона має такі ж базові права на житло, як і інші співвласники. Якщо ви просто виставите речі співвласника в під’їзд, ваші дії підпадуть під статтю 356 Кримінального кодексу України (самоправство).

Як виселити співвласника з квартири через суд

Єдина законна можливість позбавити співвласника права проживання — припинення його права на частку через суд. Такий механізм передбачений статтею 365 Цивільного кодексу України.

"Суд може припинити право особи на частку у спільному майні за умови виплати її вартості", — сказано у документі.

Але суд застосовує цю норму лише у виняткових випадках, наголошує адвокат Олександр Малик. Потрібно довести одразу кілька обставин:

частка співвласника справді мізерна і її неможливо виділити в окрему кімнату;

спільне користування квартирою фактично неможливе;

власник частки не має реального інтересу у користуванні житлом ( роками не з'являється, має інше житло).

Ключова умова — компенсація. Ви повинні покласти повну ринкову вартість цієї частки на депозитний рахунок суду ще до винесення рішення. Немає грошей на викуп — немає сенсу навіть подавати позов.

Примусове виселення співвласника без згоди

Багато людей помилково вважають, що конфлікти або борги за комунальні послуги можуть стати підставою для виселення співвласника. Насправді це не так, наголошує Малик.

У більшості випадків суди відмовляють у таких позовах. Сам по собі складний характер людини, тривала відсутність або сімейні конфлікти не означають втрату права власності.

Тому у складних ситуаціях юрист радить шукати інші шляхи вирішення спору:

добровільний викуп частки;

обмін житла з доплатою;

продаж квартири та поділ коштів відповідно до часток.

Будь-які силові методи можуть обернутися проблемами для того, хто їх застосовує. Закон насамперед захищає право власності, а не того, хто першим вирішив змінити замок у дверях.

Як поділити квартиру співвласникам

Поділ житла між кількома власниками часто перетворюється на справжнє випробування, тому юрист Олег Козляк у коментарі Новини.LIVE порадив насамперед шукати компроміс.

Найбільш цивілізованим варіантом є добровільна угода, яку засвідчує нотаріус, що дозволяє чітко розмежувати частки без зайвої бюрократії. За словами експерта, це допомагає оперативно оновити правовий статус об’єкта та зберегти спокій обох сторін.

"Якщо домовленості досягти не вдається, питання вирішується в судовому порядку, де вже орган правосуддя призначатиме грошові компенсації або встановлюватиме графік користування приміщеннями", — каже фахівець.

Козляк наголошує, що звернення до суду — це крайній захід, оскільки подібні тяжби зазвичай вимагають значних фінансових витрат та тривалого часу. На практиці судові спори виснажують ресурси колишніх партнерів чи родичів значно сильніше за будь-які мирні переговори.

