Совладелец квартиры — могут ли его принудительно выселить

Совместное владение квартирой часто провоцирует споры, но закон верно защищает интересы каждого собственника. Даже обладая незначительной частью жилья, человек имеет полное право беспрепятственно им пользоваться и проживать в нем.

"Каждый из совладельцев имеет право владеть и пользоваться имуществом в соответствии с его назначением", — говорится в документе.

Это означает, что пока человек остается владельцем доли, он имеет такие же базовые права на жилье, как и другие совладельцы. Если вы просто выставите вещи совладельца в подъезд, ваши действия подпадут под статью 356 Уголовного кодекса Украины (самоуправство).

Как выселить совладельца из квартиры через суд

Единственная законная возможность лишить совладельца права проживания — прекращение его права на долю через суд. Такой механизм предусмотрен статьей 365 Гражданского кодекса Украины.

"Суд может прекратить право лица на долю в общем имуществе при условии выплаты ее стоимости", — сказано в документе.

Но суд применяет эту норму только в исключительных случаях, отмечает адвокат Александр Малик. Нужно доказать сразу несколько обстоятельств:

доля совладельца действительно мизерная и ее невозможно выделить в отдельную комнату;

совместное пользование квартирой фактически невозможно;

владелец доли не имеет реального интереса в пользовании жильем (годами не появляется, имеет другое жилье).

Ключевое условие — компенсация. Вы должны положить полную рыночную стоимость этой доли на депозитный счет суда еще до вынесения решения. Нет денег на выкуп — нет смысла даже подавать иск.

Принудительное выселение совладельца без согласия

Многие люди ошибочно полагают, что конфликты или долги за коммунальные услуги могут стать основанием для выселения совладельца. На самом деле это не так, отмечает Малик.

В большинстве случаев суды отказывают в таких исках. Сам по себе сложный характер человека, длительное отсутствие или семейные конфликты не означают потерю права собственности.

Поэтому в сложных ситуациях юрист советует искать другие пути решения спора:

добровольный выкуп доли;

обмен жилья с доплатой;

продажа квартиры и разделение средств в соответствии с долями.

Любые силовые методы могут обернуться проблемами для того, кто их применяет. Закон прежде всего защищает право собственности, а не того, кто первым решил сменить замок в двери.

Как поделить квартиру совладельцам

Раздел жилья между несколькими владельцами часто превращается в настоящее испытание, поэтому юрист Олег Козляк в комментарии Новини.LIVE посоветовал прежде всего искать компромисс.

Наиболее цивилизованным вариантом является добровольное соглашение, которое удостоверяет нотариус, что позволяет четко разграничить доли без лишней бюрократии. По словам эксперта, это помогает оперативно обновить правовой статус объекта и сохранить спокойствие обеих сторон.

"Если договоренности достичь не удается, вопрос решается в судебном порядке, где уже орган правосудия будет назначать денежные компенсации или устанавливать график пользования помещениями", — говорит специалист.

Козляк отмечает, что обращение в суд — это крайняя мера, поскольку подобные тяжбы обычно требуют значительных финансовых затрат и длительного времени. На практике судебные споры истощают ресурсы бывших партнеров или родственников значительно сильнее любых мирных переговоров.

