Військовий на земельній ділянці. Фото: magnific.com

Учасники бойових дій мають право на першочергове відведення земельних ділянок для визначених законом потреб. Проте під час воєнного стану безоплатна приватизація державної та комунальної землі обмежена, тому перед оформленням важливо перевірити документи, обрати ділянку та з'ясувати, чи поширюються на конкретну ситуацію законодавчі винятки.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Дія.

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Чи може УБД отримати землю під час воєнного стану

Учасники бойових дій мають право на першочергове відведення земельних ділянок для будівництва житла, садівництва та городництва. Проте це право не означає, що під час війни можна безперешкодно отримати нову ділянку у приватну власність.

Згідно із Земельним кодексом України, на період дії воєнного стану заборонено безоплатно передавати державні та комунальні землі у приватну власність, надавати дозволи на розроблення землевпорядної документації для такої передачі та розробляти її для безоплатної приватизації.

Статус УБД не скасовує цих обмежень. Водночас закон передбачає винятки, зокрема коли людина оформлює у власність землю під нерухомістю, яка вже належить їй, або ділянку, надану їй у користування до 1 січня 2002 року.

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Тому перед поданням заяви варто з'ясувати, чи підпадає конкретна ситуація під законодавчі винятки. Якщо йдеться про отримання нової вільної ділянки, стандартна процедура безоплатної приватизації під час воєнного стану недоступна.

Які документи потрібно підготувати УБД

Перелік документів залежить від мети звернення та конкретної ситуації. Для стандартної процедури отримання дозволу на розроблення проєкту землеустрою можуть знадобитися:

Заява або клопотання про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою.

Копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.

Документ, який підтверджує право на пільгу, зокрема посвідчення учасника бойових дій.

Графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування земельної ділянки.

Погодження землекористувача, якщо ділянка вже перебуває в користуванні іншої особи та її планують вилучити.

Документи про досвід роботи в сільському господарстві або аграрну освіту — якщо йдеться про отримання землі для ведення фермерського господарства.

Важливо врахувати, що цей перелік стосується процедури отримання дозволу на розроблення проєкту землеустрою. Під час воєнного стану подання документів саме по собі не дає права отримати нову земельну ділянку безоплатно всупереч установленій забороні.

Куди звертатися для оформлення землі

Коли закон дозволяє оформити ділянку, заявнику потрібно звернутися до органу, який розпоряджається відповідною землею. Це може бути виконавчий орган сільської, селищної чи міської ради, обласна державна адміністрація або територіальний орган Держгеокадастру — залежно від місця розташування та призначення землі.

Заяву можна подати особисто, через законного представника або надіслати документи рекомендованим листом. У звичайному порядку рішення щодо надання дозволу або мотивованої відмови ухвалюють протягом місяця.

Якщо йдеться про нову ділянку, яку УБД хоче отримати безоплатно, перед зверненням слід уточнити в уповноваженому органі, чи можна провести процедуру за конкретних обставин під час воєнного стану.

Які розміри землі передбачені для УБД

Законодавство встановлює максимальну площу ділянки залежно від її цільового призначення. Ці норми не означають, що землю можна безоплатно отримати в будь-який момент: під час воєнного стану діють окремі обмеження.

Для садівництва — до 0,12 га.

Для особистого селянського господарства — до 2 га.

Для будівництва та обслуговування житлового будинку — до 0,10 га в місті, 0,15 га в селищі та 0,25 га в селі.

Для індивідуального дачного будівництва — до 0,10 га.

Учасникам бойових дій варто заздалегідь визначитися з призначенням землі, підготувати документи та перевірити, чи не користувалися вони раніше правом на безоплатну приватизацію за відповідним видом цільового призначення.

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