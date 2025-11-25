Чи можна подарувати будинок, якщо земля не приватизована — правила у 2025 році

Ділянка з будинком. Фото: Фото: Freepik

Питання передачі приватного будинку у дар без оформленої у власність землі хвилює багатьох українців. У практиці нотаріусів це доволі поширена ситуація, і чинне законодавство її допускає.

Цивільний кодекс та Земельний кодекс України прямо передбачають можливість дарування будинку навіть тоді, коли земельна ділянка під ним не приватизована. Власність на будівлю є самостійним об’єктом права, тому її можна відчужувати незалежно від статусу землі.

Приватизація є окремою процедурою і не блокує розпорядження самим будинком. Водночас стаття 377 ЦКУ та стаття 120 ЗКУ визначають: разом з будинком новому власнику переходить право користування землею, але не право власності.

Чи можна подарувати будинок, якщо земля не приватизована

Юридично це дозволено, проте для обдарованого виникають певні обмеження. Після укладення договору він отримує повноцінне право власності на будинок, але щодо землі залишається користувачем. Це означає, що майбутні операції з ділянкою будуть можливі лише після її приватизації або переоформлення прав користування.

Основні ризики для нового власника:

відсутність можливості продати або подарувати землю до моменту оформлення власності;

складність у переоформленні договорів оренди, якщо ділянка орендована;

тривалість та витратність процедури приватизації в разі її необхідності.

"Такі нюанси не скасовують законності дарування, але потребують розуміння наслідків для подальшого користування нерухомістю", — зазначають фахівці Homester.

Документи для дарування будинку без приватизації землі

Для нотаріального оформлення дарування достатньо підтвердження права власності на будинок. Це може бути договір купівлі-продажу, попередній договір дарування, свідоцтво про спадщину чи рішення суду. Важливо, щоб будинок був зареєстрований у Державному реєстрі речових прав.

Нотаріус обов’язково перевіряє:

наявність арештів чи заборон;

відповідність даних об’єкта Реєстру;

документи, що підтверджують підстави користування землею.

Статус землі може бути різним:

постійне користування;

оренда;

право на приватизацію.

У всіх цих випадках оформлення дарування будинку є правомірним, а право користування землею автоматично переходить новому власнику.

