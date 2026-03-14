Чи можуть родичі претендувати на подаровану квартиру

Коли мова заходить про передачу нерухомості, договір дарування часто стає "яблуком розбрату" в родині. І це не дивно: на відміну від заповіту, дарча діє "тут і зараз". Як тільки ви поставили підпис у нотаріуса, квартира миттєво змінює власника. Старий господар втрачає права, а новий — стає повноправним господарем. Саме цей момент зазвичай стає сюрпризом для інших родичів.

Оскільки майно вже не належить дарувальнику, воно автоматично "випадає" зі складу майбутньої спадщини, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Цивільний кодекс України.

"За договором дарування одна сторона передає або зобов’язується передати майно у власність другій стороні безоплатно", — сказано у статті 717 ЦКУ.

Кому належить подарована квартира

Тут закон дуже чіткий: власник лише один — той, чиє ім'я вказано в договорі. Він може завтра ж виставити квартиру на продаж, здати її в оренду або засілити туди кого завгодно.

Також у житлі можуть проживати члени її родини — наприклад:

чоловік або дружина;

діти;

інші близькі родичі.

Але права власності це їм не додає.

До речі, є один важливий нюанс, який часто плутають у шлюбі. Подарована нерухомість — це особиста приватна власність. Навіть якщо ви отримали квартиру, перебуваючи в офіційному шлюбі, ваш партнер не має на неї жодних прав при розлученні — це прописано у статті 57 Сімейного кодексу України.

Якщо ж квартира була подарована відразу двом людям (наприклад, сину та невістці по 1/2), тоді кожен володіє своєю часткою.

Коли можуть оскаржити дарування квартири

Родичі часто намагаються штурмувати суди, але шанси зазвичай мізерні. Щоб скасувати дарчу, потрібні не просто образи, а залізобетонні докази.

Найчастіше в судах намагаються довести, що дарувальник "не розумів, що робить" (недієздатність) або що його змусили підписати папери силою чи обманом. Без довідки від психіатра або рішення суду про обмеження дієздатності на момент угоди такі позови розвалюються, наголошує адвокатка Анастасія Цикало.

Проте сам дарувальник має "козир" у рукаві. Згідно зі статтею 727 Цивільного кодексу, він може вимагати розірвання договору, якщо обдаровуваний:

скоїв злочин проти нього або його сім’ї;

створює реальну загрозу безповоротного знищення квартири (наприклад, влаштував там притон або зносить несучі стіни).

Дарування квартири зазвичай робить нового власника юридично захищеним. Якщо договір оформлений нотаріально і без порушень, смерть дарувальника не впливає на його чинність. Тому родичі майже ніколи не можуть претендувати на таке майно — за винятком рідкісних випадків, коли суд визнає сам договір недійсним.

Фіктивне дарування нерухомості

Спроба замаскувати продаж нерухомості під безоплатну передачу майна може обернутися для сторін серйозними проблемами, розповіла нотаріус Галина Ненченко у коментарі Новини.LIVE.

"Якщо суд встановить, що дарування було укладене з метою приховати продаж, угода може бути визнана недійсною, що змусить учасників повернути все отримане до початкового стану", — каже експертка.

Крім анулювання договору, такий крок часто провокує податкові перевірки з подальшим нарахуванням великих штрафів за ухилення від обов'язкових платежів.

"У випадках навмисного введення в оману державних органів, може бути застосована цивільна або кримінальна відповідальність", — попереджає Ненченко.

Тому юридична "схема" замість бажаної економії часто призводить до втрати і грошей, і самого права власності. Усвідомлене викривлення суті операції лише створює ілюзію безпеки, яка легко руйнується в судовому порядку.

