Могут ли родственники претендовать на подаренную квартиру

Когда речь заходит о передаче недвижимости, договор дарения часто становится "яблоком раздора" в семье. И это неудивительно: в отличие от завещания, дарственная действует "здесь и сейчас". Как только вы поставили подпись у нотариуса, квартира мгновенно меняет собственника. Старый хозяин теряет права, а новый — становится полноправным хозяином. Именно этот момент обычно становится сюрпризом для других родственников.

Поскольку имущество уже не принадлежит дарителю, оно автоматически "выпадает" из состава будущего наследства, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гражданский кодекс Украины.

Реклама

"По договору дарения одна сторона передает или обязуется передать имущество в собственность другой стороне безвозмездно", — сказано в статье 717 ГКУ.

Кому принадлежит подаренная квартира

Здесь закон очень четкий: собственник только один — тот, чье имя указано в договоре. Он может завтра же выставить квартиру на продажу, сдать ее в аренду или заселить туда кого угодно.

Также в жилье могут проживать члены его семьи — например:

муж или жена;

дети;

другие близкие родственники.

Но права собственности это им не добавляет.

Кстати, есть один важный нюанс, который часто путают в браке. Подаренная недвижимость — это личная частная собственность. Даже если вы получили квартиру, находясь в официальном браке, ваш партнер не имеет на нее никаких прав при разводе — это прописано в статье 57 Семейного кодекса Украины.

Если же квартира была подарена сразу двум людям (например, сыну и невестке по 1/2), тогда каждый владеет своей долей.

Когда могут оспорить дарение квартиры

Родственники часто пытаются штурмовать суды, но шансы обычно мизерные. Чтобы отменить дарственную, нужны не просто оскорбления, а железобетонные доказательства.

Чаще всего в судах пытаются доказать, что даритель "не понимал, что делает" (недееспособность) или что его заставили подписать бумаги силой или обманом. Без справки от психиатра или решения суда об ограничении дееспособности на момент сделки такие иски разваливаются, отмечает адвокат Анастасия Цикало.

Однако сам даритель имеет "козырь" в рукаве. Согласно статье 727 Гражданского кодекса, он может требовать расторжения договора, если одариваемый:

совершил преступление против него или его семьи;

создает реальную угрозу безвозвратного уничтожения квартиры (например, устроил там притон или сносит несущие стены).

Дарение квартиры обычно делает нового владельца юридически защищенным. Если договор оформлен нотариально и без нарушений, смерть дарителя не влияет на его силу.

Поэтому родственники почти никогда не могут претендовать на такое имущество — за исключением редких случаев, когда суд признает сам договор недействительным.

Фиктивное дарение недвижимости

Попытка замаскировать продажу недвижимости под безвозмездную передачу имущества может обернуться для сторон серьезными проблемами, рассказала нотариус Галина Ненченко в комментарии Новини.LIVE.

"Если суд установит, что дарение было заключено с целью скрыть продажу, сделка может быть признана недействительной, что заставит участников вернуть все полученное в исходное состояние", — говорит эксперт.

Кроме аннулирования договора, такой шаг часто провоцирует налоговые проверки с последующим начислением крупных штрафов за уклонение от обязательных платежей.

"В случаях намеренного введения в заблуждение государственных органов, может быть применена гражданская или уголовная ответственность", — предупреждает Ненченко.

Поэтому юридическая "схема" вместо желаемой экономии часто приводит к потере и денег, и самого права собственности. Осознанное искажение сути операции лишь создает иллюзию безопасности, которая легко разрушается в судебном порядке.

