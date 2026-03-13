Переоформлення нерухомості без ризиків — чи існують реальни способи

Як краще переоформити нерухомість. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Кожен власник житла рано чи пізно замислюється: як краще переписати майно на рідних, щоб і податками не задушили, і самому не опинитися в програші? Варіантів небагато, але в кожному приховані своє підводне каміння.

Редакція Новини.LIVE з посиланням на адвоката Романа Сімутіна розповідає про три основні види переоформлення нерухомості та їх ризики.

Дарування нерухомості

Багато хто обирає дарчу, бо це найшвидший шлях. Оформили в нотаріуса — і все, майно вже не ваше. Але саме тут криється головна пастка.

"Головний ризик для дарувальника — майно відразу переходить у повне розпорядження одержувача", — зазначає Сімутін.

Це означає, що новий власник може вас виселити наступного ж дня, і закон буде на його боці. Скасувати такий договір — завдання з зірочкою: у вас є лише рік, щоб піти до суду, і потрібні залізобетонні докази, що вас змусили або обманули.

Витрати на договір дарування складають:

нотаріус обійдеться десь у 6 000 грн;

оцінка майна — до 3 000 грн;

держмито — 1% для дарувальника;

якщо даруєте близьким родичам (дітям, батькам, чоловіку/дружині), податок — 0%. Іншим — готуйте 5% від вартості.

Переоформлення нерухомості через заповіт

Заповіт дозволяє отримати майно лише після смерті власника та піврічного відкриття спадщини. Проте й тут є нюанс.

"Заповіт змінюється будь-коли, тому важлива чесність заповідача", — попереджає Сімутін.

Не забувайте і про "обов’язкову частку": навіть якщо ви викреслили когось із заповіту, непрацездатні батьки, вдова чи неповнолітні діти все одно отримають свій шматок за законом.

Витрати на оформлення подібні до дарування, але контроль над майном відкладається на майбутнє.

Договір довічного утримання

Цей спосіб передбачає передачу майна людині, яка забезпечує догляд. Але на практиці цей договір найчастіше стає причиною сімейних воєн.

"Доглядач може втратити право на житло навіть після років турботи, а родичі отримують квартиру", — пояснює адвокат.

Будь-яка помилка в чеках або скарга старенької бабусі — і суд може розірвати угоду, залишивши доглядача і без грошей, і без житла. Тому такий крок — це крайній захід, де кожну таблетку і кожен візит лікаря треба фіксувати на папері.

Який же спосіб кращий

Фінансова різниця між цими способами не така вже й велика, щоб економити на власній безпеці. Хочете спокою — пишіть заповіт. Довіряєте дітям як собі — даруйте.

А от з довічним утриманням будьте максимально обережні, попереджає Сімутін. Головне — пам'ятайте: у юридичних справах зайва довірливість часто коштує занадто дорого.

Фіктивне дарування нерухомості

Часто договір дарування стає лише прикриттям для реального продажу нерухомості, що юристи класифікують як фіктивну угоду, зазначила нотаріус Галина Ненченко у коментарі Новини.LIVE.

"Формальна назва договору не має вирішального значення, якщо фактичні дії сторін свідчать про інше", — наголосила вона.

Зазвичай таку схему обирають для обходу податків або щоб не питати дозволу в інших співвласників майна, проте подібна економія несе величезні ризики. Коли передача грошей за "подарунок" відбувається неофіційно, покупець залишається абсолютно незахищеним перед законом.

"Якщо суд встановить, що дарування було укладене з метою приховати продаж, угода може бути визнана недійсною", — попереджає експертка, додаючи, що в такому разі майно просто повернеться попередньому власнику.

У підсумку такий сценарій загрожує повною втратою і коштів, і омріяних квадратних метрів без шансу на компенсацію.

Як повідомлялось, мріючи про розкішний подарунок для близьких, на кшталт власного житла, ми рідко замислюємося про старі борги. Проте у 2026 році ігнорувати фінансові зобов'язання не вийде — нові правила гри стали значно суворішими.

Також ми розповідали, що передача землі в подарунок залишається зручною альтернативою звичайній купівлі-продажу, проте вона потребує особливої уваги до фіскальних деталей. Щоб угода не стала фінансовим тягарем, важливо заздалегідь розібратися, для кого передбачені пільги, а кому доведеться сплатити податки у повному обсязі.