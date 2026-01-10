Поділ квартири у співвласності — чи можливий без перепланування

Жінка та чоловік з документами. Фото: Freepik

В Україні спільна власність на квартиру є поширеним явищем. Подружжя, родичі чи спадкоємці часто стикаються з потребою визначити порядок користування житлом або розпорядитися своєю часткою. Найбільше запитань виникає щодо того, чи реально поділити квартиру без перепланування та тривалих будівельних робіт.

Юрист Олег Козляк у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн зазначив, що така можливість існує, але вона суттєво обмежена.

"Найчастіше мова йде не про фізичний поділ, а про або визначення порядку користування кімнатами або закріплення за кожним співвласником окремих приміщень", — пояснює він.

Поділ квартири між співвласниками без ремонту

Фізичний поділ квартири без перепланування допускається лише у виняткових випадках.

"Фізичний поділ квартири без перепланування можливий лише тоді, коли кожна частина має окремий вхід та відповідає будівельним нормам", — наголосив Козляк у коментарі Новини.LIVE.

У багатоквартирних будинках це трапляється рідко, тому суди зазвичай обирають інші механізми врегулювання спорів.

Найпоширеніші варіанти вирішення ситуації:

встановлення порядку користування кімнатами;

закріплення конкретних приміщень за кожним співвласником;

визначення часток без фізичного поділу житла.

Коли продаж частки квартири визнають недійсним

Продаж частки нерухомості також пов’язаний із серйозними ризиками. За словами Козляка, угоду можуть оскаржити в суді, якщо були порушені права інших співвласників або вимоги закону.

Підставами для визнання договору недійсним можуть бути:

порушення переважного права купівлі;

відсутність належного повідомлення співвласників;

продаж на гірших умовах ніж пропонували іншим;

відсутність нотаріального посвідчення;

недієздатність продавця або тиск під час підписання.

"У разі визнання угоди недійсною сторони зобов’язані повернути одне одному отримане за договором", — наголошує юрист.

У майбутньому такі спори лише зростатимуть, тому правова обережність стає ключовою.

Як повідомлялось, наявність документів на руках не гарантує повного захисту власності, якщо дані про житло відсутні в Державному реєстрі речових прав. Для держави такої нерухомості фактично не існує.

Також ми розповідали, що власники житла в Україні зобов’язані сплачувати податок на нерухомість, проте нарахування платежів для майна у спільній сумісній власності має свої нюанси.