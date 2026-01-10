Поділ квартири у співвласності — чи можливий без перепланування

Чи можуть співвласники поділити квартиру без перепланування
В Україні спільна власність на квартиру є поширеним явищем. Подружжя, родичі чи спадкоємці часто стикаються з потребою визначити порядок користування житлом або розпорядитися своєю часткою. Найбільше запитань виникає щодо того, чи реально поділити квартиру без перепланування та тривалих будівельних робіт.
Юрист Олег Козляк у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн зазначив, що така можливість існує, але вона суттєво обмежена.
"Найчастіше мова йде не про фізичний поділ, а про або визначення порядку користування кімнатами або закріплення за кожним співвласником окремих приміщень", — пояснює він.
Поділ квартири між співвласниками без ремонту
Фізичний поділ квартири без перепланування допускається лише у виняткових випадках.
"Фізичний поділ квартири без перепланування можливий лише тоді, коли кожна частина має окремий вхід та відповідає будівельним нормам", — наголосив Козляк у коментарі Новини.LIVE.
У багатоквартирних будинках це трапляється рідко, тому суди зазвичай обирають інші механізми врегулювання спорів.
Найпоширеніші варіанти вирішення ситуації:
- встановлення порядку користування кімнатами;
- закріплення конкретних приміщень за кожним співвласником;
- визначення часток без фізичного поділу житла.
Коли продаж частки квартири визнають недійсним
Продаж частки нерухомості також пов’язаний із серйозними ризиками. За словами Козляка, угоду можуть оскаржити в суді, якщо були порушені права інших співвласників або вимоги закону.
Підставами для визнання договору недійсним можуть бути:
- порушення переважного права купівлі;
- відсутність належного повідомлення співвласників;
- продаж на гірших умовах ніж пропонували іншим;
- відсутність нотаріального посвідчення;
- недієздатність продавця або тиск під час підписання.
"У разі визнання угоди недійсною сторони зобов’язані повернути одне одному отримане за договором", — наголошує юрист.
У майбутньому такі спори лише зростатимуть, тому правова обережність стає ключовою.
