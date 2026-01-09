На якому поверсі краще купувати квартиру для комфортного життя

Будинок у Києві. Фото: Новини.LIVE

Вибір поверху при купівлі квартири давно перестав бути питанням смаку. Сьогодні це зважене рішення, яке напряму впливає на комфорт проживання, автономність житла та його ліквідність у майбутньому.

Покупці дедалі частіше оцінюють не лише вид з вікна, а й практичні сценарії життя у будинку, зокрема під час відключень електроенергії, зазначають в АН "Рідний дім".

Реклама

Читайте також:

Який поверх вважається оптимальним для життя

Найбільш затребуваними залишаються квартири на середніх поверхах (десь від 4-го до 8-го) зараз розлітаються найшвидше, і ось чому:

Незалежність від ліфта. Навіть якщо він не працює, підйом на п'ятий поверх — це легка зарядка, а не випробування на витривалість. Особливо це актуально під час відключень електроенергії. Тиск води. Як правило, на середні поверхи вона доходить навіть тоді, коли насоси працюють на мінімумі. Тепло. Ви оточені сусідами з усіх боків, тож квартира працює як термос.

Квартири на високих поверхах

Житло вище 10 поверху, звичайно, приваблюють краєвидами, але давайте чесно:

ліфтозалежність . Якщо в будинку немає потужного генератора на ліфти, ви стаєте заручником власної квартири;

. Якщо в будинку немає потужного генератора на ліфти, ви стаєте заручником власної квартири; літня спека . Сонце смажить дах і вікна безжально, тож без кондиціонера, який теж хоче електрики, буде несолодко;

. Сонце смажить дах і вікна безжально, тож без кондиціонера, який теж хоче електрики, буде несолодко; краєвид проти пилу. Так, шуму менше, повітря чистіше, але чи варте воно ризику щоразу перевіряти графіки відключень перед виходом за хлібом? Хоча звісно, кожна людина обирає, що підходить саме їй.

Чому уникають першого та останнього поверху

Перший поверх зазвичай розглядають під комерцію або для людей з обмеженою мобільністю. Для постійного проживання він менш комфортний через шум, пил і питання безпеки.

Останній поверх приваблює відсутністю сусідів зверху, проте вічний страх, що дах потече, а влітку квартира перетвориться на сауну. Якщо техповерх над вами є — ще куди не йшло, якщо немає — краще тричі подумати.

На що звернути увагу перед купівлею

Оцінюючи поверх, варто дивитися на технічний паспорт будинку. Наявність генераторів для ліфтів і водопостачання значно підвищує автономність. Сьогодні найкращий поверх той, де ви почуваєтесь у безпеці, навіть коли все довкола вимикається.

Як розповіла журналістці Новини.LIVE Насті Рейн рієлторка Марина Куць, більшість покупців у 2025 році орієнтувалися на одно- і двокімнатні квартири — вони залишаються найзапитуванішими сегментами житла.

Експертка також прогнозує, що у 2026 році квартири продовжать дорожчати.

"Буде спостерігатися подальше помірне зростання цін до 20% на купівлю житла", — наголосила Куць.

Зростання цін на обумовлено частково збільшенням собівартості будівництва, інфляційними факторами та стабільним попитом на доступні квартири.

Раніше ми розповідали, як збільшився податок на нерухомість у 2026 році. А також, які існують ефективні засоби для зупинання квартирних крадіїв.

