Право власності на нерухомість — чому деякі українці можуть втратити житло

Жінка з документами. Фото: Freepik

Тисячі українців впевнені, що їхні квартири та будинки повністю захищені законом. Документи є, право власності оформлене, проблем не очікується. Проте в реальності держава часто просто не "бачить" це житло. Причина — відсутність інформації в Державному реєстрі речових прав.

Як уточнюють у Міністерстві юстиції, до 2013 року всі відомості про право власності зберігалися виключно в паперових архівах БТІ. Після запуску електронного реєстру автоматичне перенесення даних не відбулося. У результаті мільйони об’єктів юридично існують, але фактично відсутні в цифровій системі.

Реклама

Читайте також:

Ризики для власників незареєстрованого житла

В умовах війни та цифровізації проблема стала особливо гострою, пише видання "На пенсії". Нерухомість без запису в реєстрі залишається вразливою:

Виплати за пошкоджене майно. Якщо будинок постраждає під час атак РФ, Дія просто не підтягне ваші документи. Немає запису в реєстрі — немає заявки на компенсацію "єВідновлення". Система просто вас не ідентифікує. Шахрайські схеми. Паперовий витяг старого зразка набагато легше підробити, ніж втрутитися в державну базу даних. Зайва біганина при продажу. Ви не зможете швидко продати чи подарувати житло, бо нотаріус все одно змусить вас спочатку пройти процедуру "оцифрування" прав.

Як перевірити реєстрацію права власності

Згадайте дату оформлення документів. Якщо це було після 1 січня 2013 року, то, скоріш за все, ви вже в системі.

Якщо до 2013-го — ваші дані з високою ймовірністю лежать лише на папері в архівах. Це не означає, що старі документи недійсні. Вони мають силу, зазначає директор Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції Вʼячеслав Хардіков.

"Але в силу певних обставин, які зараз складаються — обстріли та загроза знищення паперових архівів — ми радимо розглянути можливість щодо реєстрації свого права власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно", — каже Хардіков.

Що ще варто знати українцям

Як розповів юрист Олег Козляк у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, питання спільної власності на нерухомість в Україні наразі є одним із найбільш дискусійних та складних для вирішення.

"Форма власності визначає обсяг прав співвласника і його можливості щодо продажу чи поділу майна", — наголосив юрист.

Очікується, що через постійне збільшення кількості таких об'єктів число юридичних спорів між власниками в майбутньому лише зростатиме.

Раніше ми розповідали, коли право власності на нерухомість в Україні у 2026 році може бути припинене або скасоване. А також, до якого періоду можна оформити право власності на землю.