Могут ли совладельцы поделить квартиру без перепланировки

Могут ли совладельцы поделить квартиру без перепланировки

Ua ru
Дата публикации 10 января 2026 20:12
Раздел квартиры в совладении — возможен ли без перепланировки
Женщина и мужчина с документами. Фото: Freepik

В Украине совместная собственность на квартиру является распространенным явлением. Супруги, родственники или наследники часто сталкиваются с необходимостью определить порядок пользования жильем или распорядиться своей долей. Больше всего вопросов возникает относительно того, реально ли разделить квартиру без перепланировки и длительных строительных работ.

Юрист Олег Козляк в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн отметил, что такая возможность существует, но она существенно ограничена.

Читайте также:

"Чаще всего речь идет не о физическом разделении, а об или определении порядка пользования комнатами или закреплении за каждым совладельцем отдельных помещений", — объясняет он.

Раздел квартиры между совладельцами без ремонта

Физическое разделение квартиры без перепланировки допускается лишь в исключительных случаях.

"Физическое разделение квартиры без перепланировки возможно только тогда, когда каждая часть имеет отдельный вход и соответствует строительным нормам", — отметил Козляк в комментарии Новини.LIVE.

В многоквартирных домах это случается редко, поэтому суды обычно выбирают другие механизмы урегулирования споров.

Самые распространенные варианты решения ситуации:

  • установление порядка пользования комнатами;
  • закрепление конкретных помещений за каждым совладельцем;
  • определение долей без физического разделения жилья.

Когда продажу доли квартиры признают недействительной

Продажа доли недвижимости также связана с серьезными рисками. По словам Козляка, сделку могут оспорить в суде, если были нарушены права других совладельцев или требования закона.

Основаниями для признания договора недействительным могут быть:

  • нарушение преимущественного права покупки;
  • отсутствие надлежащего уведомления совладельцев;
  • продажа на худших условиях чем предлагали другим;
  • отсутствие нотариального удостоверения;
  • недееспособность продавца или давление при подписании.

"В случае признания сделки недействительной стороны обязаны вернуть друг другу полученное по договору", — отмечает юрист.

В будущем такие споры будут только расти, поэтому правовая осторожность становится ключевой.

Как сообщалось, наличие документов на руках не гарантирует полной защиты собственности, если данные о жилье отсутствуют в Государственном реестре прав. Для государства такой недвижимости фактически не существует.

Также мы рассказывали, что владельцы жилья в Украине обязаны платить налог на недвижимость, однако начисление платежей для имущества в общей совместной собственности имеет свои нюансы.

ремонт недвижимость квартира собственность документы на недвижимость
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
