Раздел квартиры в совладении — возможен ли без перепланировки

Могут ли совладельцы поделить квартиру без перепланировки
В Украине совместная собственность на квартиру является распространенным явлением. Супруги, родственники или наследники часто сталкиваются с необходимостью определить порядок пользования жильем или распорядиться своей долей. Больше всего вопросов возникает относительно того, реально ли разделить квартиру без перепланировки и длительных строительных работ.
Юрист Олег Козляк в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн отметил, что такая возможность существует, но она существенно ограничена.
"Чаще всего речь идет не о физическом разделении, а об или определении порядка пользования комнатами или закреплении за каждым совладельцем отдельных помещений", — объясняет он.
Раздел квартиры между совладельцами без ремонта
Физическое разделение квартиры без перепланировки допускается лишь в исключительных случаях.
"Физическое разделение квартиры без перепланировки возможно только тогда, когда каждая часть имеет отдельный вход и соответствует строительным нормам", — отметил Козляк в комментарии Новини.LIVE.
В многоквартирных домах это случается редко, поэтому суды обычно выбирают другие механизмы урегулирования споров.
Самые распространенные варианты решения ситуации:
- установление порядка пользования комнатами;
- закрепление конкретных помещений за каждым совладельцем;
- определение долей без физического разделения жилья.
Когда продажу доли квартиры признают недействительной
Продажа доли недвижимости также связана с серьезными рисками. По словам Козляка, сделку могут оспорить в суде, если были нарушены права других совладельцев или требования закона.
Основаниями для признания договора недействительным могут быть:
- нарушение преимущественного права покупки;
- отсутствие надлежащего уведомления совладельцев;
- продажа на худших условиях чем предлагали другим;
- отсутствие нотариального удостоверения;
- недееспособность продавца или давление при подписании.
"В случае признания сделки недействительной стороны обязаны вернуть друг другу полученное по договору", — отмечает юрист.
В будущем такие споры будут только расти, поэтому правовая осторожность становится ключевой.
Как сообщалось, наличие документов на руках не гарантирует полной защиты собственности, если данные о жилье отсутствуют в Государственном реестре прав. Для государства такой недвижимости фактически не существует.
Также мы рассказывали, что владельцы жилья в Украине обязаны платить налог на недвижимость, однако начисление платежей для имущества в общей совместной собственности имеет свои нюансы.
Читайте Новини.LIVE!